L'unité d'oncologie du CUSM porte désormais le nom de l'homme d'affaires et philanthrope montréalais Andrew Lutfy

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'unité d'oncologie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) vient de changer de nom et s'appelle dorénavant « l'unité d'oncologie des Cèdres Andrew J. Lutfy et famille », en l'honneur d'Andrew Lutfy et des siens, et en reconnaissance de leur don de 3,6 millions de dollars à la Fondation du cancer des Cèdres (les Cèdres).

Andrew Lutfy et sa famille assistent au dévoilement de la plaque portant le nouveau nom de l’unité de soins au CUSM. (Groupe CNW/Fondation du cancer des Cèdres)

L'unité d'oncologie, située au 10e étage de l'Hôpital Royal Victoria du CUSM, est consacrée aux patients atteints de cancer qui se rétablissent après une chirurgie. Tout y est conçu pour soutenir les meilleures pratiques et pour faciliter la prestation de soins offerts aux patients, y compris l'équipement et les installations à la fine pointe de la technologie, qui ont été judicieusement sélectionnés par les membres du personnel du CUSM. C'est un environnement calme, sécuritaire et réconfortant, qui favorise le rétablissement. L'unité de soins oncologiques compte 36 lits, répartis dans trois sections de 12 lits. Chaque patient se voit assigner une chambre individuelle dotée de sa propre salle de bain, comportant les caractéristiques suivantes : téléviseur grand écran et Wi-Fi gratuit; espace suffisant pour le personnel, doté de l'équipement et des fournitures nécessaires; canapé pour les membres de la famille. Les chambres sont situées en périphérie de l'étage, ce qui permet aux grandes fenêtres de laisser entrer la lumière naturelle. L'unité dispose également d'une grande salle familiale, que les membres de la famille et les visiteurs peuvent utiliser comme bon leur semble; on y trouve une cuisinette et des fauteuils confortables.

« Le soutien financier de la Fondation du cancer des Cèdres et de donateurs comme M. Lutfy et sa famille a joué un rôle déterminant dans la création du CUSM et revêt une importance cruciale dans la réalisation de notre Mission des soins de cancer, a déclaré le Dr Armen Aprikian, chef de la Mission des soins de cancer du CUSM. Notre objectif est d'offrir des traitements et des soins de classe mondiale à nos patients atteints de cancer et à leur famille; c'est exactement ce que nous faisons pour les personnes qui sont suivies à l'unité d'oncologie. »

« C'est pour nous tous une histoire permettant de canaliser le chagrin à la suite d'une perte tragique. Il y a plus de 50 ans, mon grand-père a perdu un fils âgé de 29 ans, à une époque où l'on commençait tout juste à comprendre que son décès était attribuable au cancer. Le traumatisme et l'énergie résultant de cette perte ont entraîné la création de ce que l'on appelle maintenant le Centre du cancer des Cèdres, qui sauve la vie de milliers de Montréalais chaque année, a poursuivi Andrew Lutfy. Aujourd'hui, en tant que fiers Montréalais, c'est non seulement notre privilège, mais aussi notre responsabilité d'apporter notre soutien à cette communauté. Y a-t-il un meilleur moyen pour atteindre cet objectif que de soutenir la Fondation du cancer des Cèdres? Mon grand-père serait fier de constater que nous sommes en mesure de poursuivre son œuvre. »

Parmi les personnes présentes au dévoilement de la plaque portant le nouveau nom de l'unité, il y avait :

Andrew Lutfy et Melanie Cosgrove , George Lutfy , Nadine Chamandy et Bernard Rabot, Jessica Lutfy et Bram Paperman, Alex Lutfy et Camille Tremblay , Donna Lutfy et Marisa et Lauren Mezzaluna;

et , , et Bernard Rabot, Jessica Lutfy et Bram Paperman, et , et Marisa et Lauren Mezzaluna; M. Jeff J. Shamie , président-directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres;

, président-directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres; Le D r Armen Aprikian , chef de la Mission des soins de cancer du CUSM;

, chef de la Mission des soins de cancer du CUSM; Le D r Tarek Hijal , directeur du département de radio-oncologie du CUSM;

, directeur du département de radio-oncologie du CUSM; Le D r Roger Tabah , chirurgien-oncologue au CUSM;

, chirurgien-oncologue au CUSM; M. Michael Flinker , président du conseil d'administration de la Fondation du cancer des Cèdres;

, président du conseil d'administration de la Fondation du cancer des Cèdres; M. Tony Aksa, ancien président du conseil d'administration de la Fondation du cancer des Cèdres;

Mme Diana Ferrera , co-vice-présidente du conseil d'administration de la Fondation du cancer des Cèdres;

, co-vice-présidente du conseil d'administration de la Fondation du cancer des Cèdres; Mme Ariel Dayan , vice-présidente, développement et opérations, de la Fondation du cancer des Cèdres.

« Depuis qu'il est tout jeune, Andrew Lutfy apporte son soutien à la Fondation du cancer des Cèdres, que son grand-père, Joe Chamandy, a créée en 1966. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants et apprécions grandement son dévouement et sa générosité, a conclu le président-directeur général de la Fondation du cancer des Cèdres, Jeff Shamie. La raison d'être des Cèdres est d'élargir les connaissances et le savoir-faire du Centre universitaire de santé McGill, reconnus à l'échelle mondiale. À l'instar d'Andrew Lutfy et de sa famille, nos donateurs nous confient des fonds, qui nous aident à atteindre notre objectif et à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer traités au CUSM, de même que celle des membres de leur famille. »

Historique de la Fondation du cancer des Cèdres - Chronologie

1966 : Joseph Chamandy et d'autres membres de la famille Chamandy ainsi que des amis ont créé le Harley Chamandy Memorial Fund of the Royal Victoria Hospital (Fonds commémoratif Harley Chamandy de l'Hôpital Royal Victoria).



1967 : Après avoir consulté le Dr Edward Tabah, chirurgien oncologue d'avant-garde à l'Hôpital Royal Victoria, les membres de la communauté à l'origine de la création du Fonds ont commencé à recueillir de l'argent pour l'achat d'équipement à la fine pointe de la technologie destiné au traitement du cancer.



1967 : L'organisme a recueilli 15 000 $ pour acheter une unité de cryochirurgie.



1979 : L'organisme a recueilli 78 000 $ dans le but d'acheter un accélérateur linéaire rotationnel isocentrique pour la radio-oncologie.



1989 : L'organisme a recueilli 100 000 $ dans le but d'acheter un cytomètre en flux permettant de mesurer le contenu cellulaire en ADN.



1997 : L'organisme a recueilli 600 000 $ dans le but d'acheter des caméras gamma pour la médecine nucléaire.



2005-

2015 : L'organisme a recueilli 28 millions de dollars afin de participer à la construction du CUSM, le nouveau « superhôpital »; cette somme comprenait le financement du Cyberknife M6, d'un robot Da Vinci pour la chirurgie non effractive et d'un appareil d'IRM peropératoire pour l'Hôpital de Montréal pour enfants.



2015 : Ouverture officielle du Centre du cancer des Cèdres au CUSM.



2022 : Les Cèdres ont recueilli près de 9 millions de dollars pour soutenir les soins oncologiques, la recherche et l'éducation.

À propos de la Fondation du cancer des Cèdres aujourd'hui

La Fondation du cancer des Cèdres (les Cèdres) est un organisme de bienfaisance; il s'agit du poumon financier du CUSM dans sa lutte contre le cancer. Sa mission est d'alléger la douleur et la souffrance des patients de tous âges atteints de cancer. Les Cèdres apportent leur soutien au Centre du cancer des Cèdres, qui porte d'ailleurs leur nom, de même qu'au Programme de recherche sur le cancer de l'Institut de recherche du CUSM. Les Cèdres font également partie des partenaires fondateurs du Réseau de cancérologie Rossy, qui regroupe l'Université McGill et ses hôpitaux universitaires, et dont la mission est d'améliorer la qualité de l'expérience et les résultats de chaque patient.

À propos de la Mission des soins de cancer du CUSM

Par l'entremise de la Mission des soins de cancer, nous offrons un éventail de services oncologiques aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles de ceux-ci. Notre objectif est de réduire la prévalence de la maladie, le taux de mortalité et les coûts afférents, tout en améliorant la qualité des soins et du soutien destinés aux personnes souffrant du cancer.

À propos du Centre du cancer des Cèdres au CUSM

Le Centre réinvente la façon de dispenser des traitements oncologiques au CUSM. Le regroupement, sous un même toit, des services d'oncologie de l'Hôpital Royal Victoria et de l'Hôpital général de Montréal permet d'offrir aux patients des soins dans les meilleures installations qui soient au pays.

Nous comptons quelque vingt équipes interdisciplinaires pour assurer des soins anticancéreux spécialisés au moyen d'équipements et de méthodes de pointe, et ce, à tous les stades de la maladie, de la prévention à la guérison ou aux soins en fin de vie. Travaillant souvent de concert avec les équipes locales et régionales, celles-ci se sont enrichies d'une précieuse tradition de collaboration et de partenariat avec les communautés culturelles de Montréal. Ce faisant, nous avons acquis une expertise unique dans l'approche transculturelle du traitement contre le cancer.

En 2022 seulement, plus de 5 200 patients ont été traités au Centre du cancer des Cèdres, ce qui représente plus de 90 000 visites individuelles.

Photos

PHOTO 1 (G à D) :

Lauren Mezzaluna

Marisa Mezzaluna

Alex Lutfy

Donna Lutfy

Bernard Rabot

Nadine Chamandy

George Lutfy

Andrew Lutfy

Melanie Cosgrove

Jessica Lutfy

Bram Paperman

Camille Tremblay

PHOTO 2 - DISPONIBLE SUR DEMANDE (G à D) :

Jeff J. Shamie

Michael Flinker

Le D r Roger Tabah

Diana Ferrera

Ariel Dayan

Nadine Chamandy

Andrew Lutfy

Le D r Tarek Hijal

Tony Aksa

SOURCE Fondation du cancer des Cèdres

Renseignements: Michèle LaForest, 514-970-9617, [email protected]