L'unique conférence francophone sur la gestion et réponses aux incidents en cybersécurité au Québec

Lundi 18 novembre 2019 au Centre Mont-Royal (Montréal)

Soyez prêts à faire face à un incident de cybersécurité

MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre Mont-Royal sera le théâtre d'un événement unique dédié à la préparation et réponses aux incidents en cybersécurité, le lundi 18 novembre prochain. Alors que les menaces de cyberattaques sont de plus en plus grandissantes et complexes, la tenue de cette journée devient fort pertinente dans le contexte actuel.

Les organisateurs de cette journée, sous l'égide de la firme Forensik, attendent plus de 200 personnes du milieu des affaires à ce rendez-vous qui cible deux objectifs bien précis :

Outiller les gestionnaires et les responsables de la sécurité pour faire face le plus efficacement possible à ces défis;

Échanger sur leurs préoccupations en matière de cybermenaces.

Entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, avocats, responsable sécurité, spécialistes en gestion et réponses aux incidents, organisations gouvernementales et responsables communication assisterons à des présentations de conférenciers reconnus pour leur expertise dans leurs domaines respectifs.

Cette journée, qui vise à réunir tous les intervenants dans un incident de cybersécurité s'articulera autour de quatre thèmes,

Gestion / Affaires : obligations des administrateurs et dirigeants en cas de brèche, les meilleures pratiques en matière de cyberassurance, gestion de crise.

: obligations des administrateurs et dirigeants en cas de brèche, les meilleures pratiques en matière de cyberassurance, gestion de crise. Éléments techniques de base à connaitre : ce qu'il faut savoir en gestion des incidents.

: ce qu'il faut savoir en gestion des incidents. Éléments techniques avancés en réponse aux cyberattaques : conduite d'incidents de cybersécurité dans le Cloud, utilisation du darknet dans les enquêtes.

: conduite d'incidents de cybersécurité dans le Cloud, utilisation du darknet dans les enquêtes. Technologies au service de la prévention et de la détection des incidents (manufacturiers) : outils et témoignages.

: outils et témoignages. Des cabinets d'avocats comme Langlois et Blake, des courtiers d'assurance comme Marsh LTD ou encore des associations du secteur de la cybersécurité comme IN-SEC-M, Prompt et SERENE-RISC se sont associés à cet événement d'envergure. Sans oublier la présence des manufacturiers du marché tels que Splunk, Fortinet, Netgovern, Wallix, Tanium, RSA et LCM Sécurity.

Cette journée prendra fin par un cocktail visant à supporter une bonne cause. En effet, les organisateurs s'engagent à verser 200$ par Responsables en Cybersécurité présents à l'association CyberCap qui soutient la relève numérique auprès des jeunes de 18 à 25 ans éprouvant des difficultés scolaires et professionnels.

De plus, Prompt et Montréal international profiteront de ce cocktail pour lancer la nouvelle vidéo promotionnelle des forces du Québec en cybersécurité mettant en vedette plusieurs acteurs majeurs du secteur, et durant lequel nous aurons le plaisir d'accueillir un membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Quand : lundi 18 novembre 2019

Endroit : Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal

Heure : 8h à 17h

Information: conference.forensik.ca

SOURCE Forensik Conférence

Renseignements: M. Mathieu Chouinard, président Forensik et In Fidem, (514) 999-1473; Mme Nathalie Pen, coordonnatrice marketing et réseaux sociaux In Fidem, (514)847-3664/ poste 3050; Entrevues : Claude Lussier, Plan de match communication 1-(418) 554-7765