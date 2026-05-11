L'Union européenne lance un Pôle Québec dans le cadre de son 50e anniversaire au Canada

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Délégation de l'Union européenne au Canada, en partenariat avec Carrefour Québec International (CQI) et ses partenaires, annonce la création du Pôle de l'Union européenne au Québec.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le Canada et l'Union européenne (UE) et vise à renforcer les liens entre les acteurs canadiens et européens au Québec, à structurer les collaborations et à mieux faire connaître les opportunités offertes auprès des organisations québécoises dans divers secteurs.

Catherine Gervais, directrice générale de Carrefour Québec International (CQI) et S.E. Geneviève Tuts, ambassadrice de l’Union européenne au Canada (Groupe CNW/Délégation de l’Union européenne au Canada)

L'inauguration a eu lieu le 9 mai à la Maison Alcan de Montréal, à l'occasion de la journée de l'Europe et dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Délégation de l'Union européenne au Canada.

Un réseau pour renforcer les liens entre le Québec et l'Europe

Le Pôle de l'UE au Québec s'inscrit dans une initiative pancanadienne visant à créer des pôles provinciaux afin de renforcer la présence de l'Union européenne au plus près de la population canadienne, et de favoriser les collaborations à travers le pays. Il s'agit du deuxième pôle au Canada, après celui de l'Ontario, inauguré 16 avril.

« Nous sommes ravis d'inaugurer le Pôle Québec : un nouvel espace pour solidifier les liens entre l'Union européenne et la province dans les domaines scientifique, économique et culturel », a déclaré S.E. Geneviève Tuts, ambassadrice de l'Union européenne au Canada.

Coordonné par CQI, le Pôle Québec rassemble des partenaires issus des milieux académique, culturel, industriel, médiatique et de la société civile. Il a pour objectif de :

renforcer les relations UE-Canada au Québec,

favoriser les échanges et le partage d'expertise, y compris interdisciplinaires,

créer des occasions de collaboration concrètes,

faire rayonner les initiatives liées à l'UE au Québec.

« CQI est heureux d'agir comme partenaire responsable du Pôle Québec et de contribuer à rassembler des acteurs du milieu afin de renforcer la collaboration Union européenne-Canada », souligne Catherine Gervais, directrice générale de CQI, partenaire responsable du Pôle Québec.

Une vision fondée sur la collaboration

Le Pôle Québec repose sur une vision claire : développer un modèle fondé sur la collaboration, la transparence et l'agilité, capable d'évoluer à mesure que le réseau s'élargit.

« Grâce à des initiatives comme des balados, des événements, des échanges et stratégies de communication, nous souhaitons stimuler le dialogue et mieux faire connaître les possibilités de collaboration entre le Québec et l'Union européenne », ajoute Mme Gervais.

Des partenaires engagés

Le Pôle Québec s'appuie sur un réseau de partenaires engagés :

CQI, CEIMIA, le Centre Jean Monnet Montréal, ÉGIDES, la Maison de l'Europe à Montréal, PRIMA Québec, l'Université Laval (Faculté de droit), l'Université de Montréal (Département de science politique et Faculté des arts et des sciences), l'Université McGill (Département de science politique) et Vision Méditerranéenne.

À propos de la Délégation de l'Union européenne au Canada

La Délégation de l'Union européenne au Canada est la représentation diplomatique officielle de l'Union européenne au pays. Elle œuvre à renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre l'Union européenne et le Canada.

Elle facilite le dialogue et la coopération sur des priorités communes entre le Canada et l'Union européenne, notamment en matière de commerce, d'action climatique, de sécurité et d'innovation, à travers la mise en œuvre de l'Accord de partenariat stratégique, de l'Accord économique et commercial global (AECG) et du nouveau partenariat stratégique Union européenne (UE)-Canada pour l'avenir. Elle favorise également les échanges entre les personnes dans les domaines de la recherche, l'éducation et la culture, tout en servant de lien entre les acteurs canadiens et les institutions européennes.

À propos de CQI

Depuis 30 ans, Carrefour Québec International aide les entreprises à exporter et à développer de nouveaux marchés hors Québec, au Canada et à l'international. CQI est un organisme régional de promotion des exportations, solidement enraciné au Centre-du-Québec, en Estrie et en Mauricie proposant des services et programmes pour soutenir les entreprises dans leur projet d'exportation.

SOURCE Délégation de l’Union européenne au Canada

Demandes d'entrevue : Catherine Fagnan, Carrefour Québec international, 819 473-4184, [email protected]