L'une des plus importantes sociétés de produits médicaux réalise un investissement stratégique dans SiO2 Medical Products pour avoir accès à une technologie d'emballage novatrice qui pourrait bouleverser l'industrie

Cet investissement confirme que la technologie de SiO2 suscite l'intérêt du marché, qui y voit une façon d'accroître la qualité et le rendement.

La technologie d'avant-garde de SiO2 devrait procurer des avantages sur le plan de la réglementation, améliorer l'emballage primaire et permettre des économies d'exploitation pour une gamme de produits.

Une partie du financement sera assuré par MPM Capital, un chef de file de l'investissement dans les soins de santé

AUBURN, Alabama, 19 novembre 2019 /CNW/ -- SiO2 Medical Products a annoncé aujourd'hui que Novartis a réalisé un investissement stratégique pour explorer et éventuellement utiliser ses connaissances en sciences des matériaux pour l'appliquer à l'emballage de différents produits. Les contenants de SiO2 sont faits d'un corps en plastique moulé dont l'intérieur est couvert d'une mince couche d'un matériau qui présente des propriétés semblables au verre. La technologie brevetée de SiO2 permet d'entrevoir toute une gamme d'avantages :

Amélioration de l'emballage (faible émission de particules, avec huile de silicone et sans tungstène, aucun délaminage, imperméabilité à l'oxygène semblable à celle du verre, meilleur contrôle des dimensions, sans risque de bris);

Technologie novatrice fondée sur la science des matériaux qui pourrait rehausser les normes de qualité et de sécurité sur les produits biologiques. Puisque les autorités sanitaires resserrent actuellement les critères sur la contamination par particules, en particulier en ce qui concerne les produits ophtalmiques, la technologie de SiO2 représente un outil unique permettant de satisfaire à ces critères;

Économies d'exploitation possibles liées à l'amélioration du contrôle des dimensions, ce qui permet d'accroître la précision de la manipulation, du remplissage, de l'inspection, du point de contact avec les mécanismes (par exemple dans le cas des auto‑injecteurs) et du dosage.

Si l'adoption du produit donne des résultats concluants dans le domaine des produits ophtalmiques, la technologie pourrait être appliquée à d'autres produits.

SiO2, société privée spécialisée dans les sciences des matériaux avancés, fabrique des contenants primaires de médicaments en polymère de cyclooléfine moulés avec précision qui comprennent un mince revêtement transparent en silicone composé de nanocouches d'organosiloxane et de silice. Ce revêtement d'avant‑garde combine la durabilité et la stabilité dimensionnelle du plastique et l'imperméabilité à l'oxygène, la faible teneur en extractibles et la stabilité du pH du verre (c.-à-d. du quartz).

« Nous remercions nos investisseurs, Novartis et MPM Capital, et sommes impatients de collaborer avec Novartis sur différentes applications de notre technologie fondée sur les sciences des matériaux », a annoncé Lawrence Ganti, directeur commercial. « Novartis partage avec nous une même vision : mettre le progrès technologique au service des patients. Nous croyons que notre collaboration est l'un des premiers exemples d'utilisation des sciences des matériaux avancés pour améliorer la vie des patients », selon une déclaration commune du Dr Robert Pangborn, chef à la retraite du service de recherche et développement de la société Dow Chemical Corp., et du Dr Bob Langer, professeur au MIT, qui dirigent conjointement le conseil scientifique de SiO2 en collaboration avec d'éminents scientifiques de partout dans le monde.

« Le leadership de SiO2, soutenu par la collaboration avec Novartis, est un gage de succès pour l'entreprise », a affirmé Tony Rosenberg, associé directeur de MPM Capital et membre du conseil d'administration de SiO2. « Avec sa technologie novatrice de revêtement pour les contenants primaires de médicaments, SiO2 pourrait favoriser l'innovation pour une vaste gamme de produits tout au long du cycle de développement jusqu'à la mise en marché finale. »

À propos de MPM Capital

MPM Capital est un cabinet d'investissement spécialisé dans les soins de santé qui, depuis plus de vingt ans, lance et finance des sociétés dans le domaine des sciences de la vie qui visent à mettre les innovations scientifiques au service de la lutte contre de grandes maladies. Grâce à l'expérience et au dévouement de son équipe de professionnels de l'investissement et de ses associés directeurs, MPM s'emploie à stimuler des découvertes médicales susceptibles de transformer la vie des patients. Les investissements de la société prennent trois formes : un fonds de capital-risque (BV2018); un fonds public-privé qui investit uniquement dans la recherche sur le cancer; et une autre initiative d'investissement dans la recherche sur le cancer menée avec le Dana-Farber Cancer Institute. Pour en savoir davantage, visitez le http://www.mpmcapital.com/www.mpmcapital.com.

À propos de SiO2 Medical Products

SiO2 Medical Products est une société privée américaine de sciences des matériaux avancés gérée par la même famille depuis un siècle et qui continue de lancer des innovations technologiques révolutionnaires. La société souhaite proposer aux industries de la biotechnologie et aux industries connexes les solutions d'emballage les plus sécuritaires et les plus fiables. La société a mis au point un nouveau matériau qui peut servir à la fabrication de différents produits. La société est actuellement établie à Auburn, en Alabama, près d'Atlanta, en Géorgie, et est en voie d'établir un nouveau centre près de Bâle, en Suisse, pour que toutes les installations de la société soient conformes à l'approche Six Sigma Plus en matière de qualité. La société entretient des partenariats fructueux avec des professeurs qui sont des sommités dans les plus grandes universités de recherche comme l'Université de la Californie, l'Université de Chicago, MIT et CalTech. Pour en savoir davantage, visitez le www.sio2med.com.

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs sur SiO2 Medical Products qui sont fondés sur les opinions de la direction de SiO2 ainsi que des hypothèses formulées par la direction de SiO2 et des renseignements dont la direction de SiO2 dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs, par leur nature, supposent des risques et des incertitudes considérables. Ces énoncés prospectifs peuvent consister en énoncés sur les perspectives d'affaires de SiO2, des développements à venir, les tendances et les conditions dans l'industrie et les marchés géographiques dans lesquels SiO2 exerce ses activités, ainsi que sur ses stratégies, ses plans, ses objectifs et ses buts, sa capacité de contrôler ses coûts, des énoncés sur les prix, les volumes, des opérations, des marges, les tendances touchant l'ensemble du marché, la gestion des risques et les taux de change.

