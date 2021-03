MONTREAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à la COVID-19, l'organisation Canada World Youth-Jeunesse Canada Monde (CWY-JCM), basée à Montréal, s'associera à African Skills Hub pour fournir une formation et un soutien à 10 000 jeunes femmes et toucher 51 000 bénéficiaires indirects au Ghana et au Sénégal. Le Programme pour les moyens d'existence et l'entrepreneuriat des femmes (WELI), financé en partie par Affaires mondiales Canada, s'attaquera à la crise économique et apportera un soutien aux femmes et aux jeunes filles, qui sont particulièrement touchées par la pandémie. Une formation professionnelle, combinée à des stages, s'avérera être une occasion favorable pour les jeunes femmes dans les régions ciblées. En outre, de jeunes volontaires Canadiens apporteront un soutien par les pairs, un accompagnement en matière d'entrepreneuriat et assureront à distance le renforcement des capacités institutionnelles des partenaires locaux.

« C'est avec plaisir que nous appuyons la toute nouvelle initiative de CWY-JCM en faveur de la responsabilisation économique des jeunes femmes et des filles en Afrique occidentale, a dit la ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould. Cette initiative est conforme à la Politique d'aide internationale féministe du Canada et abordera les conséquences sans précédent de la COVID-19 dans la région. »

Susan Handrigan, chef de la direction de CWY-JCM, exprime « WELI est une réponse vraiment innovante à la COVID-19. Le programme répond de manière unique aux besoins des régions et contribuera à renforcer les compétences et les capacités. De plus, grâce à 50 ans de volontariat à l'étranger, nous allons maintenant fournir un encadrement et une expertise à distance, permettant ainsi de favoriser davantage le développement local de façon novatrice.

« La COVID-19 a menacé la survie de nombreuses entreprises dirigées par des femmes, mais il y a encore beaucoup d'espoir pour reconstruire en mieux. La relance est devant nous et il existe d'énormes possibilités pour diversifier les programmes et pour les élaborer d'une manière nouvelle, de sorte qu'ils tiennent compte de l'équité entre les genres », déclare Daniel Antwi, directeur général d'Africa Skills Hub.

CWY-JCM (établie en 1971) est une OING qui se consacre à la responsabilisation des jeunes. L'organisation collabore avec des partenaires dans le monde entier pour créer des expériences d'apprentissage transformatives. CWY-JCM favorise l'engagement des jeunes selon quatre piliers : 1) les moyens d'existence et l'entrepreneuriat durables, 2) la responsabilisation des femmes et des filles, 3) la responsabilisation et l'expérience pour les communautés autochtones et 4) la durabilité de l'environnement. L'organisation est guidée par les objectifs de développement durable des Nations Unies suivants : l'égalité des genres, l'éducation de qualité, la croissance économique, la réduction des inégalités et l'action pour le climat.

Africa Skills Hub est une OING basé à Accra, au Ghana, qui travaille sur tout le continent africain afin de permettre aux jeunes aptes de l'Afrique de devenir des agents et agentes du changement en utilisant le paradigme de l'entreprise sociale, qui implique l'application d'approches perturbatrices du développement communautaire et local.

SOURCE CWY-JCM

Renseignements: Julien Michel, 438-844-9786, [email protected]