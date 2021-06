Sterling Backcheck contribuera au rayonnement de l'identification numérique au Canada

SURREY, Colombie-Britannique, 2 juin 2021 /CNW/ - L'un des chefs de file mondiaux de l'industrie de la vérification des antécédents et de l'identification, Sterling, a aujourd'hui annoncé que sa filiale canadienne, Sterling Backcheck, s'était jointe au Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques (CCIAN), une association à but non lucratif réunissant des dirigeants du secteur public et du secteur privé afin d'élaborer un cadre pour l'identification et l'authentification numériques au Canada.

En tant que membre du CCIAN, Sterling Backcheck apportera un soutien crucial à la mission du Conseil, qui vise à promouvoir l'interopérabilité du secteur public et du secteur privé afin d'assurer au Canada une pleine et profitable participation à l'économie numérique.

« C'est un honneur pour Sterling Backcheck d'être accueilli au sein du CCIAN, un organisme qui s'engage à présenter de nouvelles possibilités économiques aux consommateurs et aux entreprises en fournissant le cadre voulu pour développer un écosystème d'identification et d'authentification numériques robuste, sécurisé, évolutif et respectueux de la vie privée, déclare Jim Hickey, directeur général de Sterling Backcheck. En se joignant au CCIAN, Sterling Backcheck jouera un rôle de premier plan dans la conception du Cadre de confiance pancanadien, un projet réunissant des chefs de file du secteur public, du monde des affaires et de la philanthropie dans le but de résoudre et de sécuriser l'identification. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Sterling Backcheck au sein du Conseil, annonce Joni Brennan, présidente du CCIAN. Nous attendons avec impatience de voir le résultat de ses connaissances, de son leadership et de ses conseils stratégiques en matière d'identification numérique sur nos effectifs divers. Sterling Backcheck partage notre mission d'ouvrir de nouvelles perspectives aux Canadiens, de diminuer les coûts pour les gouvernements, les consommateurs et les entreprises, d'améliorer la prestation de services et de favoriser la croissance du PIB. »

« Le CCIAN ouvre la voie à l'innovation, à la collaboration et à de nouvelles perspectives économiques, permettant au Canada de continuer à s'imposer à titre de chef de file mondial de l'identification numérique, affirme Chuck Walker, conseiller principal en gestion de l'information sur la sécurité publique de Sterling Backcheck. Par sa participation à un organisme qui sert de référence à tous les secteurs d'activité du Canada, Sterling Backcheck accorde la priorité à l'identification. »



Sterling Backcheck est la filiale canadienne de Sterling. Son adhésion au CCIAN s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale menée par Sterling pour faire du monde un endroit plus sûr et pour aider les employeurs à embaucher avec l'esprit tranquille.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'adhésion de Sterling Backcheck au CCIAN, visitez le https://diacc.ca/2021/05/26/spotlight-on-sterling-backcheck/.

À propos du Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques (CCIAN)

Le Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques a été fondé à la conclusion de l'enquête du Groupe de travail sur l'examen du système de paiements dans le but de rassembler des intervenants du secteur public et du secteur privé pour établir un écosystème sûr et sécurisé d'identification numérique. Le CCIAN compte plus de 100 membres actifs dans plusieurs secteurs, incluant des établissements financiers, des prestataires de services de paiement et d'authentification, des fournisseurs de services technologiques, des experts en stratégie et en intégration et des gouvernements fédéral et provinciaux. Au cours des dix dernières années, le CCIAN s'est fait le porte-parole de son important secteur d'activité, promouvant la mise en place de normes et d'un cadre de confiance pour assurer un avenir entièrement numérique au Canada. Son réseau mondial de partenaires aidera le Canada à diriger les initiatives favorisant l'interopérabilité et l'octroi d'agréments à l'échelle internationale. Le CCIAN sert de tribune mondiale pour faciliter la collaboration en vue de concevoir et de recommander des politiques, des normes et des modifications visant à l'harmonisation des règles selon des points de référence internationaux, proposant des solutions innovatrices aux défis soulevés par la numérisation.

À propos de Sterling Backcheck

Important fournisseur de services de vérification des antécédents et d'identification au Canada, Sterling Backcheck instaure un climat de confiance et de sécurité qui transcende secteurs, professions et frontières. Ses services font appel à la technologie pour aider entreprises et organismes à créer un environnement où leurs travailleurs, leurs partenaires et leurs clients pourront prospérer. Visitez Sterling Backcheck au www.sterlingbackcheck.ca.

À propos de Sterling

Chef de file de l'industrie, Sterling offre des services de vérification des antécédents, d'authentification et de dépistage de la COVID-19 à plus de 40 000 clients pour les aider à instaurer un climat de confiance et de sécurité dans lequel la priorité sera accordée aux gens. Ses services font appel à la technologie pour aider des entreprises et des organismes œuvrant dans tous les secteurs à créer un environnement où leurs travailleurs, leurs partenaires et leurs clients pourront prospérer. De ses bureaux situés partout dans le monde, Sterling effectue plus de 70 millions de vérifications par année. Visitez Sterling au www.sterlingcheck.com/.

