L'UKAS accrédite le programme de certification anti-corruption de ABAC Center of Excellence

LONDRES, 13 février 2020 /CNW/ - ABAC Center of Excellence Limited (ABAC®) a annoncé que le service d'accréditation United Kingdom Accreditation Service (UKAS) du Royaume-Uni a accrédité ses services de certification ABAC pour l'administration de la norme ISO 37001:2016 Systèmes de management anti-corruption.

ABAC® offre un programme de certification ISO 37001:2016 Systèmes de management anti-corruption aux organisations mettant en œuvre les mesures prescrites pour prévenir, détecter et résoudre les problèmes de corruption. À cette fin, l'UKAS a accrédité ABAC® au Royaume-Uni, en Malaisie et à Dubaï pour la certification ISO 37001:2016 Systèmes de management anti-corruption conformément à la norme ISO/IEC 17021-1:2015 Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management.

La portée des industries pour lesquelles ABAC® est accréditée à fournir des services de certification comprend les secteurs bancaire et financier; immobilier et foncier; ainsi que les secteurs des services juridiques aux entreprises; de la construction, de l'administration publique et de la passation de marchés; de la production et du transport d'électricité; des mines, du pétrole, du gaz et des services publics; des services pharmaceutiques et de la santé; et du transport et de l'entreposage.

L'UKAS est le seul organisme d'accréditation national du Royaume-Uni et est reconnu par le gouvernement pour évaluer par rapport aux normes internationales les organisations qui fournissent des services de certification, d'essai, d'inspection et d'étalonnage. L'accréditation par l'UKAS démontre la compétence, l'impartialité et la capacité de performance des services de certification ABAC. L'UKAS est une société privée ayant fait appel au public sans but lucratif, à responsabilité limitée et indépendante du gouvernement.

Zafar Anjum, chef de la direction de ABAC®, a indiqué ce qui suit : « Nous sommes honorés que l'UKAS ait donné son accréditation à ABAC Center of Excellence Limited pour la norme ISO 37001:2016 Systèmes de management anti-corruption. Nous savons que cette norme de gestion anti-corruption est essentielle à toute organisation souhaitant prévenir la corruption, démontrer l'application de procédures adéquates et demeurer en conformité avec les nouvelles lois et réglementations. »

« Étant le seul organisme d'accréditation national du Royaume-Uni, le cautionnement de l'UKAS est essentiel et reflète le haut niveau de compétence des vérificateurs et des experts en la matière du programme de certification ABAC et de notre processus de certification ISO 37001:2016 Systèmes de management anti-corruption », a indiqué Huma Khalid, gestionnaire de projet au sein de ABAC®.

À propos de ABAC Center of Excellence Limited

Anti-Bribery Anti-Corruption (ABAC®) Center of Excellence est un organisme d'accréditation indépendant qui a été établi pour offrir de la formation et une certification accréditée relativement aux systèmes de gestion anti-corruption et à la norme ISO 37001. ABAC® mène ses activités grâce à son réseau mondial de professionnels certifiés en matière d'éthique et de conformité, de vérificateurs qualifiés, d'enquêteurs financiers et d'entreprise, d'examinateurs de fraude certifiés, d'analystes judiciaires et de comptables. Pour en savoir plus à propos de la certification ABAC, visitez le site suivant : ABACgroup.com.

