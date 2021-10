L'UdeS, première au Classement Maclean's 2022 - La consécration d'une communauté universitaire engagée

SHERBROOKE, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à la qualité de ses services à la vie étudiante, à son personnel engagé et à l'expérience universitaire qu'elle propose, l'Université de Sherbrooke demeure pour une sixième année consécutive l'université la plus appréciée parmi les 15 grandes universités canadiennes dotées d'une faculté de médecine. Cette position enviable ressort du récent sondage mené par le magazine Maclean's, auprès de plus de 19 000 étudiantes et étudiants universitaires canadiens.