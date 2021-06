L'ouverture d'un bureau de SSG à Oahu ouvre une voie stratégique vers Tokyo et la région de l'Asie-Pacifique

Après l'ouverture d'un nouveau bureau à Tokyo au début de 2021, les dirigeants de SSG cherchaient à servir le marché japonais et d'autres clients de la région de l'Asie-Pacifique de manière stratégique. Hawaï s'est avéré un endroit logique en raison de sa forte concentration de talents japonais et de locuteurs de la langue du pays.

« Nous avons retenu l'État d'Hawaï puisqu'il est situé entre la partie continentale des États-Unis et l'Asie-Pacifique. Son fuseau horaire est optimal et nos chances d'y trouver des locuteurs japonais sont élevées », a déclaré Lauren Whife, vice-présidente des opérations à SSG. « Avec sa capacité à soutenir les clients américains et de la région de l'Asie-Pacifique, l'archipel pourrait devenir une plaque tournante pour Selling Simplified »

Jag Sidhu, directeur de l'exploitation et cofondateur, a ajouté : « En employant des talents de la région et en se concentrant sur les locuteurs de la langue du pays, SSG a pu pénétrer des marchés historiquement fermés et continuer de croître pendant une pandémie mondiale. » L'ouverture du bureau à Hawaï met l'accent sur la stratégie d'hyperlocalisation de l'entreprise et permet de se concentrer sur la croissance de la région Asie-Pacifique, en fournissant à celle-ci des données riches directement dans la langue des clients.

« À l'heure actuelle, il est impossible d'entrer au Japon en raison de la pandémie. Le contexte de la pandémie de COVID-19 rend tout aussi impossible la mise sur pied d'une opération », a déclaré M. Sidhu. « Nous devions donc établir notre présence au Japon et l'entretenir à l'échelle locale. La présence de locuteurs de la langue du pays à Hawaï nous procure l'avantage de comprendre le marché, ce qui améliore grandement la qualité de nos données. »

De plus, l'exploitation de SSG à Oahu assure la création d'emplois pour les gens de la région, dont bon nombre proviennent directement de l'industrie du tourisme. Cette dernière a subi d'importantes pertes d'emplois en raison de la pandémie.

À la suite de l'annonce, Lauren Whife, récemment nommée vice-présidente des opérations, déménagera à Hawaï pour diriger les opérations mondiales. « C'est une position tout à fait unique pour nous, a-t-elle déclaré. Nous avons mis sur pied des équipes vraiment extraordinaires pour les données et la livraison dans la région de l'Asie-Pacifique et aux États-Unis. Ce type d'accès aux deux régions pendant une pandémie nous permet de mieux soutenir nos clients. »

Selling Simplified est bien positionné en tant que chef de file de la génération de la demande sur le marché de l'Asie-Pacifique « C'est une période très stimulante pour SSG, et nous n'aurions pu saisir cette occasion sans la croissance que nous avons observée au cours des 18 derniers mois », a mentionné Lauren Whife.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1538262/Selling_Simplified_Oahu.jpg

SOURCE Selling Simplified Group, Inc

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Rachael Ferranti, [email protected], vice-présidente, Marketing, http://www.sellingsimplified.com

Liens connexes

http://www.sellingsimplified.com