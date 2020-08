La venue du tout premier document d'UL traitant de certification de robots destinés au commerce et aux consommateurs prend en compte les préoccupations entourant l'interaction sécuritaire humain-machine

NORTHBROOK, Illinois, 31 août 2020 /CNW/ - UL, une société mondiale de premier plan spécialisée dans la science de la sécurité, a publié l'OOI UL 3300, qui s'intitule « Outline of Investigation (OOI) for Service, Communication, Information, Education and Entertainment (SCIEE) Robots ». Le document décrit les exigences servant à évaluer la sécurité opérationnelle d'un robot en examinant la mobilité multidirectionnelle, les risques d'incendie et d'électrocution, la manipulation externe, les classes d'utilisateur et l'environnement d'usage. Comme les robots SCIEE (prononcé « sky » en anglais) fonctionnent habituellement à proximité des êtres humains, le sommaire donne priorité à l'utilisation sécuritaire des robots dans une foule d'environnements où des personnes sont présentes.

« La technologie et les applications robotisées se développent rapidement au sein des segments manufacturier et industriel, mais aussi dans les espaces publics et commerciaux et dans les foyers, où elles aident et améliorent la qualité de vie des gens », soutient Michael Sakamoto, cadre supérieur de la division Technologie de consommation à UL. « Comme cette tendance s'accélère, un plus grand nombre de préoccupations en matière de sécurité, dont celles associées à l'interaction humain-robot, doivent être identifiées et examinées. »

Les progrès rapides de la technologie donnent lieu à une nouvelle génération de robots qui sont en mesure d'effectuer diverses tâches dans des espaces ouverts et de travailler conjointement avec les personnes. Bien qu'ils soient largement répandus dans les secteurs manufacturier et industriel, les robots de prochaine génération sont mis à profit dans des milieux non traditionnels, comme des épiceries, des hôtels, des aéroports, des banques, des centres commerciaux et des espaces publics, dont des trottoirs et des parcs. Par ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux dans nos maisons. Puisqu'un nombre croissant de personnes vivent seules, les robots de service sont les bienvenus au sein des ménages. Une présentation effectuée par l'International Federation of Robotics (IFR) lors de la World Robotics 2019 laisse entendre que le secteur des robots de services domestiques et professionnels pourrait croître de plus de 40 % (taux de croissance annuel composé) au cours des trois prochaines années. L'industrie étant déjà évaluée à 17,2 milliards $ selon l'IFR, la pandémie de COVID-19 a stimulé le développement énergique de solutions pour lutter contre ce fléau.

Les robots servent à améliorer l'efficacité et la productivité. Grâce aux plus récentes innovations technologiques robotisées, ceux-ci permettent aussi de rehausser le service à la clientèle, d'accroître la souplesse des opérations et d'augmenter la valeur de la marque. Comme l'intérêt envers les robots se multiplie dans tous les services de l'organisation, qu'il s'agisse des équipes de direction du marketing, de l'image de marque et de l'expérience client en passant par les stratèges commerciaux et les responsables des TI, le déploiement et l'utilisation sécuritaires des robots, notamment dans le domaine public, sont une préoccupation essentielle des entreprises de toute la planète.

« L'OOI UL 3300 démontre comment nous répondons à la complexité grandissante des robots destinés au commerce et aux consommateurs, comme en témoignent la participation active et le leadership en matière d'élaboration de normes de sécurité relatives aux robots et de constitution de comités techniques et de groupes de travail industriels », soutient Sakamoto. « En aidant à accélérer la commercialisation de technologies robotisées innovantes, nos équipes s'apprêtent à travailler avec de l'équipement robotisé et des fabricants de composants lors des stades primaires de conception des produits afin de prévenir les problèmes de sécurité potentiels et éviter les délais de production aux stades ultérieurs qui ont une incidence sur le résultat net et la confiance de la clientèle. »

La division UL Standards d'Underwriters Laboratories, une société affiliée à but non lucratif, a commencé l'élaboration d'une norme consensuelle en se fondant sur l'OOI UL 3300. Pour déposer une requête de participation au Standards Technical Panel, veuillez communiquer avec Deborah Prince, responsable du programme de normalisation à Underwriters Laboratories. Pour acheter un exemplaire de la norme UL 3300, veuillez vous rendre à l'adresse shopULstandards.com. Pour obtenir plus d'information ou pour demander un devis quant à l'évaluation ou à la certification d'un produit, envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

À propos d'UL

UL aide à créer un monde meilleur en appliquant la science dans le but de résoudre les défis relatifs à la sûreté, à la sécurité et à la durabilité. Nous renforçons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de produits novateurs. Tous les employés d'UL sont mus par la passion de rendre le monde plus sûr. L'ensemble de notre travail, qu'il s'agisse de recherche indépendante ou d'établissement de normes en passant par la mise à l'essai et l'homologation ainsi que la prestation de solutions numériques et analytiques, contribue à l'amélioration du bien-être de la planète. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation de même que le public se fient à nous pour pouvoir prendre des décisions plus réfléchies. Pour en apprendre plus, visitez le UL.com. Pour en savoir plus sur nos activités à but non lucratif, visitez le UL.org.

Personne-ressource pour la presse :

Steven Brewster

UL

[email protected]

1+847.664.8425

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL

Liens connexes

http://www.ul.com