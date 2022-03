MISSISSAUGA, Ontario, 17 mars 2022 /CNW/ - Avotus Corporation a franchi une autre étape permettant de jeter les bases de la « nouvelle normalité au travail » avec la certification récente auprès de Cisco concernant ReflectR 4.0, notre solution de production de rapports et d'analyse entourant les communications unifiées et la collaboration. Cette certification confirme que ReflectR répond à l'ensemble des exigences de connectivité et de compatibilité du Cisco Unified Communications Manager Version 14.

ReflectR permet aux entreprises de faire le suivi du rendement de leur équipe, de l'analyser et de produire des rapports sur celui-ci en fonction de l'ensemble des activités liées aux communications unifiées et à la collaboration. La solution offre les informations basées sur les données et la transparence dont les gestionnaires des télécommunications ont besoin pour améliorer et optimiser la qualité des appels, et l'infrastructure de communications unifiées et de collaboration dont les directeurs d'unités administratives ont besoin pour améliorer la mobilisation des employés et les résultats commerciaux.

Selon Sandeep Jain, vice-président des ventes mondiales d'Avotus, cette certification n'est que le plus récent exemple de la relation fructueuse de longue date de l'entreprise avec Cisco.

« L'interopérabilité est rassurante, réduit les coûts d'intégration et accélère le déploiement. Pour demeurer concurrentielles dans un environnement en constante évolution du travail décentralisé et hybride, les entreprises doivent tirer parti de puissantes capacités de production de rapports et d'analyse entourant les communications unifiées et la collaboration. Selon mon expérience, rien n'est plus important que la productivité et la mobilisation des employés lorsqu'il s'agit d'atteindre des résultats commerciaux, a déclaré Rich Garnick », ancien chef de la direction de Wipro Americas.

« Nous sommes ravis d'être officiellement reconnus comme partenaire certifié du Cisco Unified Communications Manager, a déclaré M. Jain. Selon nous, dans le contexte de la nouvelle normalité au travail d'aujourd'hui, l'équipe de direction est fortement tributaire d'analyses opportunes et précises de son utilisation des télécommunications et de ses activités axées sur les communications unifiées et la collaboration. C'est exactement ce que fait la solution ReflectR d'Avotus en temps réel au sein de l'environnement du Cisco Unified Communications Manager. »

Depuis son lancement initial, ReflectR s'est révélé un excellent outil de surveillance des activités, de production de rapports et d'analyse pour les plateformes de communications unifiées et de collaboration de Cisco en offrant les avantages suivants :

Favoriser l'adoption des solutions et caractéristiques de communications unifiées et de collaboration

Automatiser la production d'alertes et de rapports en temps réel pour chaque secteur de l'entreprise

Faire le suivi des activités des employés

Accroître la productivité et la mobilisation des employés

Améliorer la qualité des appels

Répondre aux besoins en matière de conformité et de réglementation

Stimuler le rendement du capital investi

Promouvoir une culture d'entreprise visant à atteindre les résultats commerciaux

Pour en savoir plus sur Avotus et sa gamme de solutions de communications unifiées et de collaboration, consultez le https://www.avotus.com/ . Pour en savoir plus sur la compatibilité de la solution, visitez le https://developer.cisco.com/ecosystem/cpp/solutions/192638/ .

À propos d'Avotus

Avotus est un fournisseur mondial primé de solutions de gestion intelligente des communications possédant plus de 35 années d'expérience au sein de l'industrie et misant sur une forte présence dans des endroits clés à travers le monde. Les solutions logicielles exclusives et autorisées d'Avotus se classent au premier rang dans différents domaines comme l'analyse des activités liées aux communications unifiées et à la collaboration, la production de rapports et l'enregistrement vocal dans les centres de contact, la gestion des dépenses, la comptabilité des communications et la gestion des services sans fil. Grâce à un solide réseau de partenaires et à des certifications de premier plan dans l'industrie, Avotus offre des services aux clients et aux fournisseurs de l'ensemble des grandes industries, ainsi qu'aux organismes gouvernementaux et sans but lucratif. En choisissant Avotus, les entreprises acquièrent des connaissances et des renseignements essentiels par rapport à leurs processus de télécommunications et de collaboration, ce qui favorise la réussite et accélère la transformation numérique.

PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource d'Avotus : Joy Richard, [email protected], 905 890-9199

SOURCE Avotus Corporation