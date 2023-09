L'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie accusent un important retard dans le branchement à Internet à la maison

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, les adultes résidant dans trois régions administratives du Québec accusent un important retard dans leur branchement à Internet à la maison. L'enquête intitulée Portrait numérique des régions rapporte en effet que les taux de branchement à domicile des adultes habitant en Outaouais (79 %), en Abitibi-Témiscamingue (76 %) et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (66 %) sont significativement inférieurs à la moyenne de l'ensemble du Québec (93 %).

« Bien que des mesures importantes aient été entreprises pour connecter le Québec, les résultats de l'enquête révèlent les défis persistants dans certaines régions, précise la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN, Claire Bourget. Les investissements et initiatives demeurent essentiels pour surmonter ces disparités numériques. »

L'accès illimité à Internet à domicile : des écarts régionaux subsistent

Selon l'enquête, neuf adultes québécois sur dix (91 %) ayant une connexion Internet résidentielle ont opté pour un accès illimité, une augmentation de 2 points de pourcentage par rapport à 2022. Les régions administratives de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (96 %), de la Côte-Nord (96 %), des Laurentides (95 %), de la Mauricie (94 %), de Montréal (92 %) et de la Montérégie (92 %) affichent des taux plus élevés d'accès illimité à Internet à la maison alors que la Capitale-Nationale (85 %), l'Abitibi-Témiscamingue (87 %) et l'Outaouais (87 %) présentent les taux les plus bas. « Ces données illustrent une légère progression de l'adhésion à un accès illimité à Internet à domicile dans l'ensemble du Québec, bien que des différences régionales subsistent, mentionne le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti. Ces variations pourraient refléter une combinaison complexe de facteurs tels que les infrastructures et la densité de population spécifiques à chaque région. »

La perception de la qualité du signal cellulaire varie selon les régions

La perception de la qualité du signal cellulaire à la maison varie grandement selon les régions. Les résidents de la Mauricie (71 %), de Lanaudière (70 %), de la Capitale-Nationale (67 %), de Laval (67 %) et de Montréal (65 %) perçoivent davantage la qualité du signal cellulaire comme étant très bonne. À l'opposé, dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue (43 %), des Laurentides (46 %), de la Côte-Nord (47 %) et de l'Outaouais (48 %), cette perception positive est moins répandue. La moyenne pour l'ensemble du Québec est de 60 %.

Lors de leurs déplacements habituels, 42 % des détenteurs de téléphone intelligent du Québec estiment que la qualité du signal cellulaire est très bonne. Les régions de la Côte-Nord (25 %), de l'Abitibi-Témiscamingue (26 %), de l'Estrie (34 %) et du Bas-Saint-Laurent (36 %) affichent les taux les plus bas dans cette catégorie.

À propos de NETendances 2023

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2023 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créé dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leur personnel dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

