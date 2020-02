L'OSBI répond à l'examen de l'ACFC des organismes externes de traitement des plaintes

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a publié son examen des procédures de traitement des plaintes des banques et le fonctionnement des organismes externes de traitement des plaintes (OETP), incluant l'Ombudsman des services bancaires de d'investissement (OSBI).

« Nous félicitons le ministre de finance et l'ACFC de reconnaître l'importance du traitement des plaintes des consommateurs dans le secteur des services financiers et d'avoir livré ce rapport perspicace et complet. OSBI prend au sérieux les opportunités d'amélioration identifiées dans ce rapport et nous sommes engagés à travailler avec l'ACFC pour renforcer davantage nos services pour mieux servir notre mandat public, » a dit Sarah Bradley ombudsman et chef de la direction. « Nous apprécions que l'ACFC reconnaisse les forces de l'OSBI à atteindre les meilleures pratiques internationales pour les ombudsmans financiers, incluant notre engagement à favoriser l'accessibilité et la réalisation d'enquêtes actives. »

« Nous partageons les inquiétudes de l'ACFC qui se demande si le système actuel de concurrence entre les OETP au Canada est bénéfique pour les consommateurs. Nous notons particulièrement leur observation que l'OSBI est l'OETP qui se compare avantageusement aux meilleures pratiques internationales, et pourtant seulement deux des six grandes banques (la Banque de Montréal et la CIBC) offrent actuellement les services de l'OSBI à leurs clients. », dit Sarah Bradley. « Nous continuons de croire qu'il devrait y avoir un seul Ombudsman pour les banques de détail, comme c'est le cas pour les investisseurs particuliers au Canada. »

« Nous espérons contribuer à la discussion concernant la politique pendant que le gouvernement travaille pour combler les lacunes du système de l'actuel OETP identifiées dans le rapport, » dit Mme Bradley.

« Nous allons examiner attentivement les recommandations et élaborer un plan d'action basé sur des consultations avec notre conseil d'administration, le conseil consultatif des consommateurs ainsi que les autres représentants des consommateurs et l'industrie. » a dit Mme Bradley.

L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends et à diminuer le nombre de ces conflits dans les deux langues officielles. L'OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues, et partage ses connaissances et son expertise avec les parties prenantes et le public. Si un consommateur a une plainte contre une banque ou une firme d'investissement membre de l'OSBI et qu'il n'a pas été en mesure de la résoudre avec la banque ou la firme, l'OSBI mènera une enquête sans frais pour le consommateur. Lorsqu'une plainte est fondée, l'OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $.

