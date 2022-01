TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) du Canada a rendu public son plan stratégique 2022-2026.

« Notre dernier plan stratégique était un guide pour nous permettre de rester concentrés sur les importantes activités de modernisation et nous aider à évoluer en tant qu'organisation résiliente et efficace. Pour l'avenir, alors que nous continuons à faire face aux impacts de la pandémie de la COVID-19, nous voyons d'autres possibilités d'apporter de la valeur aux consommateurs, aux entreprises et aux organismes de réglementation avec lesquels nous travaillons. », a déclaré Sarah Bradley, Ombudsman et chef de la direction. « Dans ce plan stratégique pour 2022-2026, notre objectif est de donner à notre organisation une orientation efficace, avec la flexibilité dont nous avons besoin pour exceller et nous adapter. »

Pour s'imposer en tant que l'ombudsman des services financiers indépendant et fiable du Canada et consolider sa résilience dans un environnement en constante mutation, l'OSBI se concentrera sur trois piliers de réussite interconnectés et des objectifs connexes. Chaque année, les plans d'exploitation annuels et nos initiatives clés de l'organisation seront alignés sur ces piliers, tout en demeurant flexible et apportant les modifications nécessaires pour faire face à de nouveaux problèmes.

Pilier de succès numéro 1 : Assistance publique et résolution des litiges

L'OSBI fournit des services d'information pour aider les consommateurs qui nous contactent pour déposer une plainte, et nous menons des enquêtes efficaces sur les litiges entre les consommateurs et les entreprises participantes. Nous allons :

Fournir des services d'information accessibles et de qualité qui aident les consommateurs qui nous contactent pour pouvoir faire des choix éclairés.

Mener des enquêtes équitables et indépendantes sur les litiges entre les consommateurs et les entreprises participantes.

Explorer des approches innovantes de résolution des litiges qui favorisent l'efficience et l'efficacité.

Pilier de succès numéro 2 : Communication, sensibilisation et leadership éclairé

L'OSBI œuvre à mieux faire connaître ses services et offrir son expertise et son expérience pour accroître la confiance et consolider le secteur des services financiers dans l'intérêt public. Nous allons :

Envoyer des messages aux consommateurs et collaborer avec les intervenants pour renforcer la sensibilisation du public et faire en sorte que les consommateurs aient facilement accès à l'information sur l'OSBI lorsqu'ils ont un problème.

Fournir des informations et du leadership éclairé.

Établir des relations solides avec nos intervenants et les maintenir.

Faire avancer les changements réglementaires et de politiques qui améliorent l'accès des consommateurs à des services d'ombudsman financiers efficaces au Canada .

Pilier de succès numéro 3 : Résilience organisationnelle et amélioration continue

L'OSBI est efficace et s'adapte aux changements du secteur des services financiers et de notre environnement opérationnel. Nous allons :

Favoriser une culture de l'innovation et de l'amélioration continue.

Offrir aux entreprises participantes des services de grande valeur qui reflètent la proposition de valeur générale de l'OSBI.

Investir sur le personnel de l'OSBI pour renforcer l'engagement et le bien-être des employés et soutenir l'excellence opérationnelle.

Favoriser la confiance du public et du secteur en démontrant la responsabilité de nos pratiques organisationnelles.

« Ce nouveau plan stratégique a été élaboré à un moment de défis et de changements importants pour l'OSBI, les consommateurs qui utilisent nos services et tout le secteur des services financiers au Canada. La pandémie de la COVID-19 a engendré des changements importants sur les marchés financiers, dans les attentes et les approches des Canadiens, et dans la manière dont les services sont fournis par le secteur. Nous sommes dans une importante période d'innovation et de croissance et nous devons être engagés et réagir à ces changements en tant qu'organisation. Nous nous préparons également à accueillir un nouveau président de notre conseil d'administration au printemps 2022, et de nous engager avec des organismes de réglementation sur plusieurs initiatives en cours d'examen et qui pourraient changer la nature de nos activités. Les périodes d'incertitude, l'évolution et les possibilités s'installent quand la planification stratégique devient la chose la plus importante. », a déclaré madame Bradley.

L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends et à diminuer le nombre de ces conflits. L'OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles des plaintes non résolues, et partage ses connaissances et son expertise avec les parties prenantes et le public. Si un consommateur a une plainte contre une banque ou une firme d'investissement membre de l'OSBI et qu'il n'a pas été en mesure de la résoudre avec la banque ou la firme, l'OSBI mènera une enquête sans frais pour le consommateur. Lorsqu'une plainte est fondée, l'OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $.

