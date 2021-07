L'organisme Services canadiens de l'ouïe, qui supporte les canadiens sourds et malentendants, devient le premier organisme d'aide, à l'echelle nationale, à recevoir l'agrément Qmentum

Cette décision a été prise à la suite d'une évaluation approfondie des services et des programmes offerts par Services canadiens de l'ouïe réalisée en mai 2021 par des vérificateurs d'Agrément Canada. L'équipe d'experts a visité tous les bureaux de l'organisme établis à travers l'Ontario pendant quatre jours, aussi bien sur place que par voie électronique, pour évaluer l'organisme en fonction de près de 400 normes mondiales rigoureuses.

« Le fait d'avoir obtenu l'agrément phare Qmentum démontre l'engagement de l'ensemble de notre organization envers l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité », a déclaré Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale de Services canadiens de l'ouïe. « Cet agrément réaffirme l'importance que nous accordons au principe des soins centrés sur la personne et nous donne l'énergie nécessaire pour continuer à offrir les services de qualité supérieure auxquels nos clients s'attendent, tout en nous efforçant d'établir une nouvelle norme d'excellence en matière de soins auditifs pour les Canadiens sourds et malentendants. »

Le programme d'agrément Qmentum consiste en un cycle de quatre ans d'évaluation et d'amélioration continue, au cours duquel les organismes de soins de santé s'efforcent de respecter les normes et d'améliorer la qualité de leurs services. Ce processus permet d'évaluer tous les aspects du fonctionnement d'un organisme, du conseil d'administration et de la direction aux soins et aux services, en passant par l'infrastructure de l'organisation.

Ce nouveau jalon fait suite au statut de base accordé pour la première fois à SCO en juillet 2018, pour lequel l'organisme a reçu une note de 97 % d'Agrément Canada.

« Tout l'organisme a participé au processus d'agrément - du personnel aux membres du CA, en passant par les clients et les familles », a déclaré la Dre Chantal Graveline, vice-présidente des programmes et services et chef de l'exploitation. « Les résultats de cette dernière évaluation orienteront nos plans afin de continuer à améliorer l'ensemble de nos services et programmes au fur et à mesure que nous poursuivrons notre expansion à travers le pays. »

En tant que récipiendaire de l'agrément Qmentum, Services canadiens de l'ouïe reste fidèle à son mantra, Relever la barre, conçu pour mettre continuellement l'organisme au défi de fournir les meilleurs services et produits professionnels dans le domaine et d'établir la norme de l'industrie en matière de qualité du service à la clientèle.

À propos de Services canadiens de l'ouïe

Depuis 1940, Services canadiens de l'ouïe (SCO) fournit des services professionnels, des produits et une formation de pointe qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes de surmonter les obstacles à leur participation à la société. Services canadiens de l'ouïe est le plus grand et le seul organisme accrédité de ce genre en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements à propos de Services canadiens de l'ouïe, nous vous invitons à consulter notre site à l'adresse CHS.ca ou à nous appeler au 1 866 518-0000.

À propos d'Agrément Canada

Agrément Canada est un organisme à but non lucratif qui se consacre à travailler avec les patients, les décideurs et le public pour améliorer la qualité des services de santé et des services sociaux pour tous. Agrément Canada travaille en étroite collaboration avec des organismes de santé et de services sociaux au Canada et à l'étranger afin de développer une culture durable en matière d'amélioration de la sécurité et de l'efficacité, tout en œuvrant pour sauver et améliorer des vies. Plus de 1 000 organismes de santé et de services sociaux et 7 000 sites au Canada et dans le monde ont été accrédités grâce à nos programmes et services, ce qui permet d'offrir des soins de santé plus sécuritaires et de meilleure qualité à ceux qui comptent le plus - les patients et leur famille.

SOURCE Canadian Hearing Services

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Ivy Cuervo, directrice du marketing et des communications, [email protected] / 416 577-7993