Les jeunes et les familles aux prises avec des défis en matière de santé mentale visitent régulièrement les hôpitaux pédiatriques pour obtenir du soutien. Ces hôpitaux font ainsi face à une demande sans précédent pour leurs services en santé mentale. Les interventions précoces auprès des jeunes et de leur famille sont essentielles pour prévenir les problèmes à long terme. Malheureusement, les répercussions de la COVID-19 ont entraîné un besoin encore plus grand de soutien en santé mentale destiné aux enfants et aux jeunes.

« Cette initiative rassemble les plus grands esprits pour créer un effet tangible et significatif sur la santé mentale des jeunes, chez qui une intervention précoce est absolument essentielle, souligne le Dr Ronald Cohn, président et chef de la direction de l'hôpital pédiatrique Hospital for Sick Children (SickKids). Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), entre 2006-2007 et 2017-2018, les urgences ont enregistré une hausse inquiétante de 75 % des visites d'enfants et de jeunes qui ont besoin de soutien en santé mentale. Cette initiative renforcera la capacité et la disponibilité des services de santé mentale offerts aux enfants et aux jeunes en milieu hospitalier, et ce, dans le but d'améliorer les résultats et réduire le stress chez les familles aux prises avec des troubles de santé mentale. »

L'intervention précoce et l'éducation sont au cœur des programmes de tous les hôpitaux participants. L'organisme Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada communiquera régulièrement les progrès et les résultats de l'initiative. Les nouveaux programmes ont pour but d'aider les hôpitaux pédiatriques à réduire les temps d'attente, à créer et à adapter des espaces cliniques, à améliorer la capacité du système de santé et à améliorer la formation dispensée aux décideurs en santé mentale, aux pédiatres et aux travailleurs de la santé en première ligne. Chacune des 13 fondations d'hôpitaux pédiatriques attribuera les fonds en fonction de ses besoins prioritaires d'intervention précoce.

Par le passé, Sobeys inc. et la Fondation Sobey ont déjà offert leur aide à plusieurs hôpitaux pour enfants au Canada, dont l'hôpital pédiatrique IWK Health Centre à Halifax, en Nouvelle-Écosse. « Je suis très fière que l'une des plus grandes entreprises canadiennes, qui a ses racines dans les provinces de l'Atlantique, prenne également un engagement important envers les 13 hôpitaux pédiatriques du Canada dans le cadre de ce partenariat national », affirme Jennifer Gillivan, présidente et chef de la direction de la Fondation IWK et présidente du conseil d'administration des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « J'ai été témoin des retombées extrêmement positives des efforts de Sobeys, que ce soit dans notre province natale ou partout au Canada. Cette initiative nationale sans précédent témoigne des valeurs locales de Sobeys et de son orientation en tant qu'entreprise axée sur la famille. »

Pour financer l'initiative « La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir », la Fondation Sobey et Sobeys inc. se sont engagées à donner et à amasser des millions de dollars. Les fonds serviront à améliorer l'accès des familles canadiennes à des soins de santé mentale de grande qualité et à long terme.

« Cette initiative réunit nos deux traditions pour répondre à un besoin gigantesque chez les familles canadiennes. Nos magasins ont toujours été très généreux envers leurs communautés locales, tandis que la famille Sobey, par l'entremise de sa fondation, soutient fièrement et depuis très longtemps la cause de la santé mentale, déclare Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Nous remercions d'ailleurs Heather Sobey-Connors, qui continue à défendre cette cause vitale. Nous avions commencé à travailler sur cette initiative avant la pandémie de la COVID-19 et nous constatons aujourd'hui que les besoins sont encore plus grands qu'avant. En collaboration avec la Fondation Sobey, Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, nos collègues, nos clients et nos fournisseurs, nous bâtirons un avenir plus sain pour les générations à venir. »

Les Canadiens auront l'occasion de faire un don à l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir pendant la campagne de collecte de fonds en magasin qui se déroulera du 17 septembre au 1er octobre dans les magasins des bannières de Sobeys inc. : Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy, Foodland, FreshCo, Lawtons, Thrifty Foods, Boni-Soir, Co-op, Needs, Pete's IGA Express, Sobeys Express, Frootique & Fine Foods, Rachelle Béry, et Voisin. Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix emboîteront le pas plus tard cette année. Tous les fonds recueillis serviront à soutenir les hôpitaux pédiatriques des différentes régions et leur programme La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir.

« Aujourd'hui, et peut-être plus que jamais dans notre histoire, les gens ont besoin de savoir que des forces sont à l'œuvre pour montrer le chemin à suivre dans le domaine de l'éducation et des soins en santé mentale, souligne Heather Sobey-Connors, présidente du conseil de la famille Sobey et administratrice de la Fondation Sobey. Le chemin a trop longtemps été parsemé d'obstacles pour les familles canadiennes. Nous avons la responsabilité de nous unir, d'être présents pour nos enfants et de les accompagner avec un système de soutien adéquat afin qu'ils ne soient jamais seuls. »

Les hôpitaux pour enfants du Canada accueillent plus de 5 000 jeunes chaque jour. Par leurs recherches, les experts de renommée mondiale qui y travaillent souhaitent mettre de nouvelles connaissances et de nouveaux outils à la disposition des fournisseurs de soins pédiatriques en première ligne. Les hôpitaux pédiatriques comptent sur le soutien de leurs partenaires communautaires pour générer les changements tant attendus dans notre système de santé et favoriser la santé et la résilience des familles pour les générations à venir.

Pour obtenir un résumé complet des 13 projets, visitez famillepourlessoutenir.com.

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada est un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpital. Il est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada reçoit le généreux soutien du réseau Children's Miracle NetworkMD et les contributions d'autres entreprises et donateurs. Nous représentons 13 des hôpitaux pédiatriques où se jouent les batailles les plus difficiles et où les cas les plus critiques sont traités. Votre contribution aide l'hôpital pour enfants de votre région à offrir les meilleurs soins possibles aux enfants blessés et malades du Canada.

À propos de la Fondation Sobey

La Fondation Sobey a été créée en 1982 par Frank H. Sobey et ses trois fils, Bill, David et Donald. Les dons de la Fondation sont ancrés dans l'engagement continu de la famille Sobey à améliorer la vie des personnes en investissant dans la santé, l'éducation et la communauté. Même si elle travaille avec des organismes de partout au Canada, la Fondation Sobey soutient principalement ceux qui font une différence dans les provinces de l'Atlantique.

À propos de Sobeys inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys inc. exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs, affiliés ou franchisés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient environ 127 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le site www.sobeyscorporate.com.

_____________________________________ 1 Commission de la santé mentale du Canada (2013). La nécessité d'investir dans la santé mentale au Canada.

SOURCE Sobeys Inc.

Renseignements: Brady Hambleton, Vice-président, marketing, mobilisation et analytiques, Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, 647 336-2024, [email protected]; Natasha Compton, Directrice, communications externes et affaires publiques, Sobeys inc., 902 943-7091, [email protected]; Bernard Doucet, Secrétaire, La Fondation Sobey, 902 921-1755, [email protected]

Liens connexes

http://www.sobeys.com