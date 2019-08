L'organisme Family Services of Greater Vancouver est le grand lauréat du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie

TORONTO, le 26 août 2019 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) est heureuse d'annoncer le nom du lauréat et des candidats ayant reçu une mention honorable dans le cadre de la remise du Prix 2019 de l'innovation en littératie de la Canada Vie. Le prix annuel rend hommage aux organismes qui élaborent et mettent en œuvre, partout au Canada, des programmes novateurs d'alphabétisation et d'acquisition de compétences essentielles pour adultes.

La plus haute distinction du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie sera décernée à l'organisme Family Services of Greater Vancouver, qui recevra également une somme de 20 000 $ à utiliser pour de futurs programmes. On remettra aussi 5 000 $ à quatre candidats ayant reçu une mention honorable. Une cérémonie tenue par ABC Alpha pour la vie aura lieu à Toronto en octobre.

Les gagnants ont tous démontré que leurs programmes ont une incidence positive dans la vie des apprenants adultes et dans les communautés, et qu'ils sont des modèles pour d'autres organismes.

« Cette année encore, les gagnants du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie nous ont impressionnés par leurs programmes innovants et créatifs, mais aussi par l'incidence réelle qu'ils ont dans leurs communautés », affirme Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Nous sommes très reconnaissants envers la Canada Vie. Le soutien que l'entreprise apporte par ce prix nous aide à augmenter les ressources dans les communautés d'alphabétisation et d'apprentissage. »

Depuis l'introduction du prix en 2012, on a rendu hommage à 40 organismes d'alphabétisation de partout au pays (huit premiers prix et 32 mentions honorables), ce qui représente un investissement de 320 000 $ dans le secteur.

« Nous félicitons les gagnants de cette année, car c'est bien mérité. À la Canada Vie, nous appuyons les initiatives éducatives qui mettent l'accent sur l'alphabétisation des adultes, et nous reconnaissons le besoin de programmes qui permettent aux apprenants adultes de développer les compétences essentielles dont ils ont besoin pour connaître du succès dans la vie », dit Debbie Down, directrice générale, Relations communautaires à la Canada Vie. « C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir ABC Alpha pour la vie Canada et le Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie. En collaborant avec les organismes communautaires, nous contribuons au bien-être des Canadiens. »

Le mercredi 16 octobre, ABC organisera un webinaire présenté par le grand gagnant du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie, Family Services of Greater Vancouver. L'organisme nous fera découvrir son programme Caring Neighbours, une source de pratiques exemplaires pour le secteur de la littératie et de l'acquisition de compétences essentielles. Inscrivez-vous pour participer au webinaire gratuit (présentation en anglais seulement).

GRAND GAGNANT - Prix de 20 000 $

Family Services of Greater Vancouver, Vancouver (C.-B.)

Programme : Caring Neighbours

Caring Neighbours est un programme culinaire communautaire mettant l'accent de façon unique sur la santé, les aliments et la littératie financière. Il permet de tisser des liens sociaux importants entre les familles, les enfants et les personnes âgées qui sont isolés et vulnérables. Les participants profitent d'une bonne nourriture et repartent avec un éventail de compétences sociales et pratiques, dont des notions de base en cuisine, en planification de repas et en établissement d'un budget familial. Ils apprennent aussi où trouver les services et les ressources communautaires à leur disposition. Ce programme innovateur se fonde sur un besoin essentiel - l'alimentation - afin de créer une porte d'entrée universelle et invitante vers l'alphabétisation et le développement de compétences et d'établir une communication avec les familles et les personnes isolées. Plus de 1 500 personnes ont participé au programme Caring Neighbours, lequel a connu un franc succès dans la transmission de compétences et de connaissances, l'établissement de liens sociaux sains et le renforcement de l'estime de soi et de la confiance.

MENTIONS HONORABLES - Prix de 5 000 $ chacun

Community Living Toronto, Toronto (Ont.)

Programme : Individualized On-campus Post-Secondary Experience Network (IOPEN)

Le programme fournit une expérience d'apprentissage postsecondaire exclusive aux apprenants adultes vivant avec un handicap. Les personnes bénéficiant du programme ont la chance de participer à un cours de niveau collégial dont les résultats d'apprentissage sont intégraux. Par la suite, les participants peuvent poursuivre leur apprentissage et s'inscrire à quatre cours pour obtenir un certificat dans le domaine d'études de leur choix au Collège Centennial.

Literal Change, Toronto (Ont.)

Programme : Literal Change Facility Program

Des enseignants qualifiés sont jumelés à des hommes d'âge adulte dans deux établissements à sécurité maximale afin de les aider à développer des compétences appropriées en littératie de base. Le programme a été créé après qu'on a relevé un besoin d'alphabétisation d'appoint dans les centres de détention. Il s'appuie sur une approche fondée sur les forces des apprenants afin de les aider à rehausser leur confiance en soi et à établir des objectifs réalistes pour une réinsertion sociale positive.

Momentum Community Economic Development Organization, Calgary (Alb.)

Programme : Momentum's Money Matters

Ce programme d'autonomisation financière est conçu pour rehausser la confiance des participants atteints d'une maladie mentale ou vivant d'autres défis, et pour les aider à bien gérer leur argent. Le programme fournit des notions importantes en matière de littératie financière à une population mal desservie et vulnérable qui a besoin de services guidés.

Sioux-Hudson Literacy Council, Sioux Lookout (Ont.)

Programme : Discover Online Integrate Information Technology (DOI2T)

Le programme offre un accès à une technologie nouvelle et emballante, tout en encourageant les participants à apprendre à leur propre rythme. Des apprenants profitent actuellement de DOI2T, mais le programme a également attiré l'attention de nouveaux participants de Sioux Lookout et des trente communautés autochtones du Nord-Ouest de l'Ontario. Le programme met l'accent sur l'apprentissage fondé sur les moyens technologiques, alliant l'alphabétisation numérique à une composante pratique et créative.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation à but non lucratif dont la mission est de renforcer les groupes promouvant l'apprentissage chez les adultes par le soutien et le développement de matériel et de ressources faciles à comprendre. Nous voulons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont la chance de développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie financière ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, visitez www.abclifeliteracy.ca.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des spécialistes de premier plan en matière d'assurance, de gestion du patrimoine et de garanties, et elles s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Sous la marque de la nouvelle Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Depuis longtemps, nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et proposons une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise.

À titre d'entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes d'investissement communautaire établis par Imagine Canada, nous versons un minimum d'un pour cent de nos bénéfices avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. En 2018, nous avons notamment versé 13,3 millions de dollars en dons à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.

