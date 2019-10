L'organisme de charité Mealshare s'associe au restaurants A&W pour offrir des repas aux jeunes dans le besoin

VANCOUVER, le 28 oct. 2019 /CNW/ - Mealshare, une entreprise sociale nationale dont la mission est d'offrir des repas aux jeunes dans le besoin, est heureuse d'annoncer un nouveau partenariat avec A&W. Du 28 octobre au 1er décembre, Mealshare et A&W offriront un repas à un jeune dans le besoin pour chaque Mushroom Mozzarella Combo acheté aux succursales participantes en Saskatchewan et à Ottawa.

Mealshare est un organisme qui permet aux clients de restaurants participants de vivre une expérience gagnant-gagnant : se régaler tout en ayant un impact social. Voici comment le programme fonctionne :

Les restaurants sélectionnent quelques items sur leur menu et y apposent un logo Mealshare

Pour chacun de ces items vendus, le restaurant donne une portion des revenus à Mealshare, qui utilise les fonds pour offrir un repas à un jeune dans le besoin à travers des partenariats avec des associations caritatives. Achètes-en, un offres-en un !

La moitié des repas sera offert localement, et l'autre moitié à l'international à travers Save the Children Canada.

Ce partenariat marque une grande étape franchie par l'organisme canadien. « A&W est une organisation extraordinaire et un chef de file dans l'industrie de la réduction des déchets, l'approvisionnement en ingrédients sains et le bien-être animal, » affirme Andrew Hall, co-fondateur de Mealshare. « Nous sommes très heureux de nous associer avec A&W car nous partageons les mêmes valeurs, et nous sommes fiers de collaborer afin de redonner à nos communautés. »

« Le soutien de A&W restaurants dans ces marchés représente un impact majeur pour Mealshare et pour les jeunes dans le besoin, ajoutant aux 3.1 millions de repas servis à date par nos restaurants partenaires au Canada et aux États-Unis. »

Mealshare a été fondé en 2013, commençant avec un partenariat avec quatre restaurants en Alberta. L'organisation compte maintenant plus de 500 restaurants en Amérique du Nord, et un partenariat avec A&W représente une nouvelle étape importante pour l'organisme. Mealshare croit qu'il est essentiel d'offrir aux jeunes canadiens un espace sécuritaire où de la nourriture saine leur est accessible, surtout sachant qu'un enfant sur six vit dans l'insécurité alimentaire. Pour cette campagne, Mealshare s'associera au Club des petits-déjeuners, Repaires jeunesse du Canada et des banques alimentaires en Saskatchewan et à Ottawa afin d'offrir des repas aux jeunes dans le besoin au nom de A&W.

A&W a toujours voulu avoir un impact positif sur les communautés du Canada. Comptant plus de 970 restaurants au pays, l'entreprise a également offert plus de 24 000 kilos de nourriture provenant de leur chaîne d'approvisionnement à des organismes de charité canadiens depuis 2016.

« Notre association avec Mealshare nous permettra de faire une différence encore plus grande dans le monde. Les franchisés de Saskatchewan et d'Ottawa sont très heureux de faire partie de ce programme, puisqu'ils en ont vu les bénéfices dans leurs communautés, » affirme Susan Senecal. « Aucun enfant ne devrait avoir faim, surtout dans un pays comme le Canada, et nous sommes enchantés de faire partie de cette initiative. »

Mealshare et A&W comptent pouvoir offrir plus de 15 000 repas à des jeunes dans le besoin à travers cette campagne. Mealshare fait appel aux membres des communautés en Saskatchewan et à Ottawa pour soutenir cette campagne et démontrer à A&W qu'ils soutiennent de telles initiatives communautaires.

