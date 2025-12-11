TORONTO, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Reprise des négociations pour :

Société : Premium Brands Holdings Corporation

SymboleTSX : PBH

Les titres : Oui

Reprise : 08 h 00

L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en bourse. Les arrêts des opérations sont mis en oeuvre afin d'assurer le bon fonctionnement d'un marché équitable. L'OCRI est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et l'ensemble des opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et les marchés des titres de créance au Canada.

SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI) - Arrêts/Reprises

