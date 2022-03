Après son examen de 150 entreprises dans 25 pays, l'organisme BBFAW a classé les Aliments Maple Leaf au niveau 2, une position occupée par seulement 12 entreprises. Il n'y a que quatre entreprises classées au niveau 1. Ce classement élevé reconnaît les programmes de soins des animaux et le rendement de pointe des Aliments Maple Leaf et fait de cette entreprise l'une de seulement deux entreprises de produits de protéines nord-américaines classées dans les deux premiers niveaux et la seule entreprise détenue par des intérêts canadiens à obtenir cette distinction.

« Les Aliments Maple Leaf est motivée par les valeurs et profondément engagée à fournir le plus haut niveau de bien-être aux animaux dont elle a la charge. Nos clients s'y attendent et nos animaux le méritent, affirme la vice-président, Soins des animaux, Kathleen Long, D.M.V. Nous sommes fiers de notre récente conversion complète de toutes nos porcheries de truies à notre système de logement libre de pointe pour les truies qui permet à toutes nos truies de choisir quand manger, socialiser, jouer et se reposer. Nous apprécions notre collaboration avec l'organisme Business Benchmark on Farm Animal Welfare, alors que nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos programmes de soins des animaux. »

L'entreprise a des antécédents d'innovation en soins des animaux. En plus d'avoir récemment terminé la conversion de ses porcheries de truies au logement libre, les Aliments Maple Leaf a fait progresser d'autres initiatives de soins des animaux à la pointe de son industrie, notamment :

Le déploiement de camions munis d'étages hydrauliques afin de réduire le stress des porcs lorsqu'ils montent dans les camions et en descendent.

L'achat de remorques de volaille à ambiance contrôlée afin de protéger les poulets des conditions météorologiques de froid extrême qui se produisent couramment dans les régions où les Aliments Maple Leaf exerce ses activités.

L'utilisation d'enrichissements dans les pouponnières, les porcheries d'engraissement et les porcheries de truies afin d'encourager les porcs à jouer et à mâcher, comme ils le feraient naturellement.

Les recherches sur divers enrichissements et l'essai pilote de ces derniers dans des poulaillers afin d'encourager les poulets à manifester leurs comportements naturels, soit de se cacher, se percher et picorer. Ces enrichissements favorisent aussi la santé des pattes chez les poulets en les encourageant à demeurer actifs.

En outre, les Aliments Maple s'est engagée à élever tous ses animaux de manière à veiller à leur santé optimale et de minimiser le besoin d'antibiotiques. L'entreprise est l'un des plus grands producteurs nord-américains de porc élevé sans antibiotiques (ÉSA) et le plus important producteur de volaille ÉSA au Canada.

