L'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP) annonce la nomination d'une nouvelle présidente du conseil d'administration et l'ajout de six nouveaux membres

M me Budahazy compte 20 années d'expérience dans les paiements prépayés et dans les services commerciaux et financiers, ce qui la place en excellente position pour occuper ce poste de direction. Elle travaille en étroite collaboration avec la communauté canadienne des technologies financières pour leur offrir des programmes prépayés et de nombreux autres services financiers. Elle est membre du conseil d'administration de l'OCFCP depuis sa fondation en 2015. Elle succède à Peter Read, conseiller auprès du groupe d'entreprises Peoples, président du conseil depuis 2018.

« Alors que l'industrie des services prépayés continue de croître et d'évoluer au Canada, les plateformes et les technologies prépayées offrent de plus en plus de nouvelles occasions commerciales qui amélioreront l'expérience du client et l'inclusion financière, et faciliteront les paiements d'entreprise à entreprise (B2B), affirme Karen Budahazy, vice-présidente, activation et émission numériques chez Peoples Group et présidente du conseil d'administration de l'OCFCP. « Je suis fière de pouvoir représenter le fort impact économique et social de la technologie des paiements prépayés sur l'économie canadienne. »

« Nous accueillons Mme Budahazy avec joie en tant que présidente du conseil d'administration, étant donné son expérience, ses connaissances, ses liens avec l'industrie et son rôle de longue date au sein du conseil », a déclaré Jennifer Tramontana, co-fondatrice et directrice générale de l'OCFCP. « L'industrie des services prépayés atteint aujourd'hui 4,3 milliards en chargements annuels pour une vaste gamme de solutions et de produits financiers qui transforment la façon dont nous effectuons et recevons des paiements. Nos nouveaux membres représentent l'importance des technologies prépayées pour stimuler les plus récents développements dans le domaine des technologies financières. »

Le Symposium 2020 de l'OCFCP aura lieu le 23 avril 2020 à Toronto sous le thème, Paver la voie à la transformation des services bancaires numériques. Parmi les conférenciers du symposium de cette année, on compte 25 chefs de file de l'industrie, de gouvernements et du système de paiement, qui profitent d'un point de vue unique sur les technologies de paiement pour les consommateurs et les applications commerciales.

À propos de l'Organisation canadienne des fournisseurs de comptes prépayés (OCFCP)

L'OCFCP est une organisation à but non lucratif, et la porte-parole de l'industrie des produits de paiement prépayés à utilisation générale au Canada. Elle est la seule association exclusivement consacrée à cette industrie en plein essor, et elle a reçu l'appui des principales institutions financières, des réseaux de cartes de paiement, ainsi que d'autres intervenants de l'industrie. L'OCFCP mise sur la sensibilisation et l'éducation, afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de profiter entièrement de ces produits populaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cppo.ca . Communiquez avec l'OCFCP sur Twitter et LinkedIn .

