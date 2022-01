Depuis sa création, l'OAD Play It Forward s'est engagée à rendre le métavers plus simple, convivial et inclusif. En seulement six mois, Play It Forward a créé une communauté de plus de 40 000 participants et plus de 3 000 boursiers (parmi les plus grandes guildes du monde) à travers plusieurs jeux (Axie Infinity, Thetan Arena et Pegaxy).

Play It Forward est fermement engagé dans sa mission de redéfinir les jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » en permettant aux guildes et aux joueurs d'utiliser un métavers doté de capacités intégrées. Dorénavant, les investisseurs peuvent investir dans les jetons Play It Forward ($PIF) et profiter des avantages à mesure que la plateforme, la guilde et la trésorerie poursuivent leur croissance.

Détails de la vente aux enchères de jetons $PIF

Lien de la vente aux enchères : https://copperlaunch.com/auctions/0xda724fa0Da9c7A17BdFB5e970Ba26b75588C5E4a

Date de début : 19 janvier 2022 à 13 h UTC / 21 h TUC + 8

Date de fin : 22 janvier 2022 à 13 h UTC / 21 h GMT + 8

Durée de la vente : 3 jours (72 heures)

Plateforme : CopperLaunch.com

Montant d'achat minimum : Aucun

Devises acceptées : USDC, WETH, DAI

Chaîne de blocs : ERC-20

Les détenteurs de jetons PIF profiteront de plusieurs mécanismes d'accumulation de jetons :

Accroître les revenus des guildes dans l'ensemble de nos marchés et des boursiers des divers jeux

Accroître les revenus de la plateforme P2E Board provenant des guildes et des joueurs à l'aide de nos outils et services de première qualité

Appréciation de la valeur de la trésorerie par des investissements en début de croissance dans les jetons de gouvernance GameFi et les jetons non fongibles (NFT)

Gestion active de la trésorerie provenant des rachats au moyen des revenus et du soutien des prix de l'OAD en période de faiblesse

À propos de l'OAD Play It Forward

L'organisation autonome décentralisée (OAD) Play It Forward combine de façon unique une plateforme de gestion de guildes (P2E Board) et une grande guilde (PIF Guild) regroupant plus de 3 000 boursiers. En élargissant l'accès aux jeux de type « jouer pour gagner de l'argent », l'OAD Play It Forward est bien positionnée pour devenir le moteur de croissance d'un métavers doté de capacités intégrées. Nous avons créé un écosystème où les participants peuvent suivre leur performance dans tous les jeux et créer des profils immuables dans leur quête de possibilités. Play It Forward, l'expérience du jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » à votre portée.

