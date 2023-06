DUBAI, Émirats arabes unis, le 20 juin 2023 /CNW/ -- L'organisation autonome décentralisée (OAD) AugmentLabs a récemment lancé AugmentDEX, une plateforme d'échange décentralisée qui vise à offrir aux détenteurs de jetons USC une expérience de négociation transparente. Alors que les plateformes existantes telles qu'Uniswap et PancakeSwap offrent déjà l'échange d'USC, AugmentDEX fait passer la décentralisation au niveau supérieur en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et en favorisant un plus fort sentiment d'appropriation par la communauté. Dotée d'une liquidité combinée de plus de 3 000 000 d'USDT, AugmentDEX crée un environnement commercial personnalisé et efficace pour les amateurs de cryptomonnaie.

L’organisation autonome décentralisée (OAD) AugmentLabs lance AugmentDEX et la carte de débit Visa USC pour offrir aux utilisateurs des jetons USC une expérience de négociation harmonieuse (PRNewsfoto/AugmentLabs)

Les récents événements impliquant Binance et sa cryptomonnaie stable, le BUSD, mettent en lumière les risques liés aux plateformes centralisées et à la garde par des tiers, comme l'ont souligné les mesures réglementaires de la SEC. Pour répondre à ces préoccupations, l'OAD AugmentLabs offre une option décentralisée aux détenteurs d'USC, assurant la transparence, la sécurité et le contrôle de leurs actifs numériques.

AugmentDEX, l'échange décentralisé créé par l'OAD AugmentLabs, permet la négociation directe de jetons USC et autres à partir du portefeuille des utilisateurs. Cela élimine les intermédiaires et la garde centralisée, offrant un environnement d'échange sécuritaire et transparent. Le volume important des transactions, soit environ 1 000 000 d'USDT dans les fonds de liquidité, témoigne de l'adoption croissante de l'USC.

Le lancement d'AugmentDEX par l'AOD AugmentLabs répond à l'intensification des échanges entre l'USDT et l'USC, démontrant leur engagement envers une plateforme décentralisée qui répond aux exigences de l'écosystème florissant de l'USC. AugmentDEX offre aux utilisateurs le plein contrôle et la garde de leurs fonds, assurant la sécurité des actifs grâce aux mesures de sécurité inhérentes à la décentralisation.

En consolidant sa position de leader dans le domaine des finances décentralisées, l'OAD AugmentLabs fournit une plateforme sécurisée et transparente pour l'USC et la négociation de jetons. Le taux de roulement élevé entre l'USDT et l'USC reflète la confiance des utilisateurs dans l'écosystème de l'USC. AugmentDEX permet aux utilisateurs de participer à l'économie décentralisée, de prendre le contrôle de leurs transactions financières et de profiter des avantages de la finance décentralisée.

Découvrez AugmentDEX sur https://dex.augmentlabs.io./fr

Carte de débit Visa USC

L'OAD AugmentLabs a également lancé la carte de débit Visa USC, révolutionnant la façon dont les utilisateurs accèdent à la cryptomonnaie USC et la dépensent à l'échelle mondiale. Cette carte novatrice témoigne de l'engagement de l'OAD AugmentLabs à l'égard de la décentralisation et des solutions financières axées sur l'utilisateur. En offrant la carte de débit Visa USC, l'OAD AugmentLabs permet aux individus d'avoir une expérience transparente et sécurisée tout en profitant des avantages des finances décentralisées.

Grâce à la carte de débit Visa USC, les utilisateurs ont la possibilité de déposer des jetons USC et USDT, ce qui leur permet de gérer leurs actifs numériques selon leurs préférences. L'OAD AugmentLabs envisage un avenir où cette carte soutiendra d'autres cryptomonnaies stables, positionnant l'USC comme une option de cryptomonnaie décentralisée de grande valeur. Cette carte riche en fonctionnalités se distingue des solutions de rechange centralisées en accordant aux utilisateurs la pleine garde et le contrôle total de leurs actifs USC, en garantissant un niveau de sécurité maximal et en promouvant la souveraineté dans le domaine de la finance numérique.

L'OAD AugmentLabs a conçu la carte de débit Visa USC en mettant l'accent sur l'usage dans la vie de tous les jours. En plus de sa capacité de retrait de devises dans tous les GAB pris en charge par Visa, la carte offre des avantages exclusifs pour améliorer l'expérience utilisateur. Les utilisateurs bénéficient d'une généreuse remise en argent de 2,5 % sur leurs achats, ce qui constitue un incitatif pour leurs transactions. De plus, les titulaires de cartes peuvent profiter de rabais sur des plateformes populaires comme Netflix ou Spotify, à certaines conditions. Ces fonctionnalités uniques rehaussent la valeur et l'utilité de la carte de débit Visa USC, la distinguant des cartes de débit traditionnelles et l'harmonisant avec la mission de l'OAD AugmentLabs de devenir la principale devise d'utilisation quotidienne de l'avenir.

Pour obtenir une carte de débit Visa USC, les utilisateurs intéressés doivent ouvrir un compte et satisfaire au processus de vérification de la connaissance du client sur le site web réservé à cet effet : https://card.augmentlabs.io./fr

Une fois la carte activée, les utilisateurs peuvent déposer des cryptomonnaies et commencer des transactions avec des USC, accédant ainsi à un monde de possibilités et profitant du plein potentiel de cet outil financier innovant.

Jalonnement et exemples d'utilisation

L'OAD AugmentLabs démontre son engagement inébranlable à renforcer l'écosystème USC en introduisant un programme de jalonnement qui présente un rendement annuel impressionnant de 10 % pour les détenteurs d'USC. En empilant des USC, les utilisateurs ont la possibilité de gagner un revenu passif et de maximiser le potentiel de leurs actifs numériques, en exploitant efficacement la carte de débit Visa USC comme précieux outil de croissance financière.

La poursuite de l'innovation par l'OAD AugmentLabs va au-delà des frontières conventionnelles et s'étend à l'industrie du jeu. Les lancements de jeux à venir témoignent de la polyvalence et du potentiel considérable de l'USC, qui transcendent les utilisations traditionnelles. Ces développements soulignent le dévouement inébranlable de l'OAD AugmentLabs à repousser les limites et à remodeler le paysage de la cryptomonnaie grâce à des expériences de jeu immersif.

En ce qui concerne l'avenir, l'OAD AugmentLabs demeure déterminée à étendre les cas d'utilisation de l'USC dans divers secteurs comme les marchés, la cybersécurité, les finances, la santé et l'industrie des aliments et des boissons, consolidant ainsi sa position en tant que cryptomonnaie stable couramment acceptée. Pour ce faire, l'OAD AugmentLabs établira des partenariats stratégiques avec des acteurs clés dans ces secteurs, ce qui augmentera encore davantage la portée et l'applicabilité de l'USC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107001/AugmentLabs_DAO_launches_AugmentDEX_USC_Visa_Debit_Card_provide_USC.jpg

SOURCE AugmentLabs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Samantha Goh, [email protected]