Déterminé à aider les personnes handicapées des jambes à réaliser leur souhait de se lever et de marcher par elles-mêmes

TOKYO, 6 septembre 2020 /CNW/ - Le Comité de direction du Global Innovation Challenge a lancé le Défi mondial de l'innovation 2021 -- Prix du robot d'aide à la vie quotidienne (Global Innovation Challenge 2021 -- Living Assistance Robot Award) sur le thème de l'assurance d'une aide à la vie quotidienne pour les personnes handicapées, afin de matérialiser une société où les personnes n'auront pas à toujours garder à l'esprit leurs handicaps.

Initiative du Global Innovation Challenge

- Aider les personnes handicapées des jambes à réaliser leur souhait de se lever et de marcher par elles-mêmes

Un nombre croissant de personnes dans le monde a besoin d'une aide à la vie quotidienne du fait de l'âge avancé, de maladie ou des conséquences d'un accident grave, entre autres facteurs. Si les prestataires et les bénéficiaires de l'aide doivent supporter certaines charges psychologiques, physiques et financières, les investisseurs ne se bousculent pas pour concevoir des robots destinés à la santé et au bien-être, car c'est un marché relativement restreint.

- Une structure sociale rendant difficile l'équilibre entre l'offre et la demande permettant de nouvelles options pour aider les personnes en situation de handicap d'élargir leur champ du possible au quotidien

L'amélioration des infrastructures publiques et la promotion des accès faciles, permettent présentement aux personnes handicapées des jambes de gagner en autonomie au quotidien, bien qu'elles soient en fauteuil roulant. Leurs activités sont néanmoins limitées là où les infrastructures dédiées ne sont pas suffisamment développées. C'est le cas par exemple, dans un cas de figure où une personne handicapée des jambes voudrait se rendre chez des amis, dans un appartenant non adapté au handicap. Ses activités seraient limitées. Les personnes en situation de handicap peuvent se déplacer dans un fauteuil roulant, en étant aidées par un tiers ou en utilisant des équipements d'aide à la marche; beaucoup d'entre elles aimeraient cependant se tenir debout et marcher par elles-mêmes. Indépendamment du fait que des infrastructures publiques suffisantes soient accessibles ou que des accès faciles soient disponibles, l'organisateur de l'initiative estime que les robots aidant les personnes à marcher seules permettront aux personnes handicapées des jambes d'augmenter leur espace de liberté au quotidien.

- Création du prix du robot d'aide à la vie quotidienne

Le prix du robot d'aide à la vie quotidienne a été créé pour veiller à ce que des robots innovants aident les personnes en fauteuil roulant à utiliser pleinement leurs fonctions restantes pour marcher par elles-mêmes et qu'ils se généralisent à l'échelle mondiale. Le prix soutiendra les personnes engagées dans la recherche et développement de tels robots, partout dans le monde.

- Message de Tatsufumi Kamimura, Président du comité de direction du Global Innovation Challenge

« La science et la technologie ne cessent de progresser. Les téléphones intelligents ont permis de réaliser de nombreuses choses auparavant perçues comme des rêves uniquement. Notre vie quotidienne et nos activités professionnelles évoluent toujours plus vite et nous vivons dans un monde où nous pouvons vivre de nouvelles expériences. Néanmoins, une personne devenant handicapée physiquement à cause d'un accident ou d'une maladie, a du mal à mener une vie ordinaire. »

« Nous avons créé ce prix parce que nous croyons que nous pouvons instaurer un monde où les gens n'auront pas à garder à l'esprit leurs handicaps, en appliquant l'évolution de la science et de la technologie à la santé et au bien-être et en soutenant les ingénieurs dans ce domaine. »

« Nous serons heureux si ce prix aide ceux qui se consacrent à la recherche et développement, partout dans le monde. »

- Aperçu du Défi mondial de l'innovation 2021 - Prix du robot d'aide à la vie quotidienne

Ce prix est décerné aux entreprises concevant des robots qui aident les personnes handicapées des jambes à marcher par elles-mêmes. En particulier, le Comité récompensera les entreprises ayant mis au point des robots permettant aux personnes handicapées des jambes de marcher par elles-mêmes et qui accompagnent leurs mouvements dans différents aspects de la vie quotidienne. En outre, des prix seront attribués à ces entreprises pour soutenir leurs activités de recherche et développement.

Qualifications :

Les entreprises concevant des robots qui aident les personnes, dont les membres inférieurs sont paralysés, à marcher par elles-mêmes.

Critères de sélection :

L'organisateur aménagera sept espaces imaginés de la vie quotidienne et jugera si les robots inscrits au concours peuvent permettre aux personnes handicapées physiques de marcher par elles-mêmes dans chaque espace.

Montant du prix :

Réalisation d'une des tâches attribuées / réalisation de certaines des tâches attribuées / réalisation de toutes les tâches attribuées : un million d'USD (environ 100 millions de yens) au total.

Calendrier :

Période d'inscription : du 1er septembre 2020 au 28 février 2021

Annonce de la sélection : 1er juillet 2021

Cérémonie de remise des prix et démonstrations des robots primés : 5 septembre 2021 (date non fixée) au centre d'innovation de GIC Tsukuba

*Tous les horaires figurant dans le présent communiqué de presse se fondent sur l'heure normale du Japon (HNJ, TUC+9).

Organisateur : Comité de direction du Global Innovation Challenge

Sponsor spécial : TKF Inc.

Sponsor : JTB Corp.

Collaborateurs : Gouvernement municipal de Tsukuba/Mizuho Bank, Ltd

Soutien : Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd

Site Web officiel : https://global-innovation-challenge.com/en

Les lignes directrices détaillées concernant les candidatures peuvent être téléchargées sur le site Web suivant :

https://global-innovation-challenge.com/en/2021/#guidelines

Vidéo concept : https://global-innovation-challenge.com/en/#movie

Vidéo de promotion : https://global-innovation-challenge.com/en/2021/#movie

Compte Facebook officiel : https://www.facebook.com/Global-Innovation-Challenge-109304510495923

