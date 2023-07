La marque prévoit commencer à mettre en valeur sa nouvelle porte-parole dans ses campagnes qui débuteront cet automne.

TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - L'Oréal Paris , première marque de produits de beauté au monde, a le plaisir d'accueillir Kendall Jenner au sein de sa famille, dans ce qui constitue probablement l'une des annonces les plus importantes dans l'industrie.

Kendall est une jeune femme puissante, prospère et talentueuse qui fascine toujours son public. Figure de proue de l'industrie de la mode, entrepreneure et icône médiatique, Kendall Jenner est un modèle pour sa génération.

Kendall Jenner (Groupe CNW/L''Oréal Paris)

« L'Oréal Paris est fière d'annoncer son partenariat avec l'une des femmes les plus puissantes de sa génération. C'est un nouveau sommet dans notre mission qui consiste à renforcer l'autonomie de chaque femme, où qu'elle soit. Elle incarne tout ce que la génération Z représente, elle s'approprie sa propre image, renforce son sentiment intérieur d'estime de soi et inspire les autres à faire de même. » Delphine Viguier-Hovasse, présidente de la marque mondiale L'Oréal Paris.

« Je suis honorée de faire partie d'une nouvelle communauté de femmes fortes et puissantes et de pouvoir dire ces mots emblématiques, " Je le vaux bien " », a déclaré Kendall Jenner. « J'ai vraiment l'impression de boucler la boucle en rejoignant la famille de L'Oréal Paris et en ayant l'occasion d'incarner tout ce que la marque représente. »

Kendall Jenner sera le visage des campagnes de produits de maquillage de la marque L'Oréal Paris dès septembre 2023.

PRÉSENTATION DE KENDALL JENNER

Née à Los Angeles en 1995, Kendall Jenner est devenue l'un des modèles les plus en vue et l'une des femmes les plus influentes au monde. Elle évolue sous les regards du public aux côtés de ses sœurs depuis 2007. Elle a commencé le mannequinat à l'âge de 13 ans, et elle avait déjà accompli de grandes choses à l'âge de 22 ans, défilant pour les plus grandes maisons de couture et collaborant avec certaines des marques les plus prestigieuses au monde.

UN SYMBOLE DE SORORITÉ

Membre d'une famille dirigée par une femme forte qui a tracé une nouvelle voie et redéfini le succès pour le monde moderne, Kendall Jenner est un exemple de solidarité et de sororité. Loin des caméras, chaque membre de la famille a tracé son propre chemin tout en soutenant celui des autres. Chacune d'elle a pris en charge sa propre identité et sa propre destinée, en racontant son histoire unique tout en montrant comment les femmes peuvent grandir ensemble et s'entraider.

PROTECTRICE DE SA PROPRE IMAGE

Comptant 350 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Kendall Jenner possède sa propre plateforme médiatique mondiale, dont elle est la rédactrice en chef. Gardant le plein contrôle sur ce qu'elle partage avec le monde, elle inspire les femmes à rester elles-mêmes et à partager leur vie comme elles l'entendent.

UNE FEMME DE VALEUR

En donnant vie à ce qui dépasse leurs rêves les plus fous, Kendall Jenner est devenue une icône et un véritable exemple de réussite mondiale. Au fil des ans, la mannequin vedette a utilisé sa tribune et sa plateforme pour parler ouvertement des problèmes de santé mentale et d'anxiété. La transparence dont elle a fait preuve a suscité des conversations parmi les millions de jeunes femmes et de filles qui l'admirent. Parce que le simple fait de savoir que Kendall Jenner est également aux prises avec des insécurités permet aux jeunes filles de s'ouvrir sur leurs propres problèmes et de créer des réseaux de soutien le long de leur parcours vers l'estime de soi.

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants disponibles sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que je le vaux bien », le slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference® en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à embrasser sa beauté unique tout en renforçant son sentiment intérieur d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

Instagram : @lorealparis | Facebook : facebook.com/lorealpariscanada

SOURCE L''Oréal Paris

Renseignements: Pour obtenir plus d'information et pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Hannah Kelly : [email protected]; Courtney Neher : [email protected]