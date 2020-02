L'Oréal Paris dévoile les lauréates canadiennes d'exception de la quatrième édition annuelle de son programme Femmes de Valeur.

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, des subventions de bienfaisance de 110 000 $ seront remises à dix femmes canadiennes donnant généreusement leur temps afin de susciter le changement et de transformer la collectivité.

TORONTO, le 20 févr. 2020 /CNW/ - L'Oréal Paris Canada a annoncé aujourd'hui les lauréates remarquables de la quatrième édition de son programme Femmes de Valeur. Chaque année, cette initiative philanthropique s'efforce de reconnaître et d'honorer un groupe diversifié de femmes déterminées et passionnées qui favorisent la recherche de solutions pour le changement. Ces personnes d'influence exceptionnelles défendent les moins privilégiés et apportent une contribution profonde et inspirante à notre monde.

Les lauréates de 2020 ont été sélectionnées en raison de la forte résonnance de leurs actions sur un éventail de causes et de projets. Elles font maintenant partie d'un groupe éminent de femmes à travers l'Amérique du Nord qui donnent un sens important à leur vie. Ces personnes offrent leur temps et leur expertise de façon altruiste afin d'avoir un effet positif sur les causes qu'elles soutiennent, les communautés locales et le monde entier. Lors de la Journée internationale de la Femme, chaque lauréate recevra une subvention de 10 000 $ pour l'organisme qu'elle appuie et assistera au gala de remise de prix qui aura lieu à Toronto le même jour.

« Ces femmes exceptionnelles se dévouent avec générosité et sans relâche au changement; elles contribuent à la collectivité et unissent les gens », a déclaré Milan Mladjenovic, directeur général de L'Oréal Paris Canada. « Nous sommes honorés et inspirés par les rêves, les apprentissages et les actions positives qu'elles entraînent afin de rendre notre monde meilleur. »

Les lauréates canadiennes de l'édition 2020 du programme Femmes de Valeur de L'Oréal Paris sont (en ordre alphabétique) :

Kehkashan Basu (Toronto, Ontario), Fondation Green Hope, a créé une plateforme de réseautage conçue spécialement pour les enfants et les jeunes, axée sur le développement durable et l'atténuation des changements climatiques et fait activement la promotion de l'égalité entre les sexes, de l'autonomisation des jeunes et de l'amélioration sociale.

Sara Champagne (Montréal, Québec), fondation CHU Sainte-Justine, s'applique à modifier les idées préconçues au sujet de la beauté et à promouvoir l'acceptation par l'entremise d'une exposition photographique et d'une campagne sur les réseaux sociaux visant à sensibiliser le public aux difformités faciales - plus précisément, au syndrome de Moebius, une rare forme de paralysie qui affecte l'expression du visage et le mouvement oculaire.

Rabiah Dhaliwal (Surrey, Colombie-Britannique], fondation One Blood for Life, éduque la prochaine génération de donneurs de sang et de cellules souches au Canada grâce à divers efforts humanitaires, y compris la mise en œuvre de programmes conçus pour éliminer les barrières culturelles et linguistiques afin de rendre le recrutement de donneurs accessible à tous.

Tanya Hayles (Toronto, Ontario), organisme Black Moms Connection, s'emploie activement à promouvoir un milieu sécuritaire et encourageant pour les mères de la communauté noire par l'entremise d'un village international en ligne permettant de partager des expériences culturelles fournissant ainsi des outils pertinents, du soutien et des liens d'amitié.

Donna Hreys (Calgary, Alberta), groupe Knitted Knockers Alberta, fournit gratuitement des prothèses mammaires légères et souples, conçues pour un usage au quotidien et pour la natation .Celles-ci sont tricotées par des volontaires et pour les femmes canadiennes ayant subi une mastectomie ou une tumorectomie.

Gina Jones-Wilson (Upper Hammonds Plains, Nouvelle-Écosse), Association Upper Hammonds Plains Community Development, a consacré 40 années de bénévolat dans le but de soutenir les besoins des jeunes et des aînés au sein de sa communauté ainsi qu'à l'étranger.

Glori Meldrum (Edmonton, Alberta), organisme Little Warriors, a donné vie à sa vision de créer un centre de traitements intensifs et spécialisés pour les enfants victimes d'abus sexuel à travers le Canada, et leur famille.

Karen Sherbut (Calgary, Alberta), Fondation Safe Haven du Canada, vient à la défense des personnes itinérantes et des jeunes filles à risque en leur fournissant un foyer sûr et stable où elles peuvent s'épanouir, refaire leur vie et à devenir autosuffisantes.

Dr Laura Whyte (Sydney, Nouvelle-Écosse), projet Covered By Hope House, a mis sur pied une maison de rétablissement multifacette et thérapeutique pour les femmes aux prises avec des problèmes de dépendance aux drogues ou à l'alcool. Ce programme de type « payez ce que vous pouvez », dont l'approche tient compte des traumatismes, aide à combattre la toxicomanie et l'alcoolisme en offrant du soutien, des ressources et des occasions de croissance.

Bev Woods (Codrington, Ontario), organisme Gift from the Heart, fournit des soins d'hygiène dentaire à des Canadiens dans le besoin, de manière à sensibiliser le public à l'importance cruciale de l'accès aux services buccodentaires pour tous.

Jusqu'au 4 mars, les Canadiens peuvent se rendre à womenofworth.ca/fr pour en savoir plus sur ces femmes de Valeur et pour voter pour la lauréate nationale de 2020, qui recevra une subvention supplémentaire de 10 000 $ pour son organisme de bienfaisance. Limite d'une participation par adresse courriel par jour. Le vote du public joue un rôle important dans la sélection finale du comité.

