L'Oréal Paris célèbre les femmes de l'industrie du cinéma

« C'est une fierté et un privilège pour nous de favoriser l'ascension de femmes extraordinaires qui sont à l'origine de changements positifs dans l'industrie du cinéma et dans d'autres milieux », souligne Ali Fakih, directeur général, L'Oréal Paris Canada. « Les contributions et les réalisations des femmes remarquables de l'industrie du cinéma ainsi que l'impact significatif de leurs œuvres incarnent à merveille ce que L'Oréal Paris a toujours représenté. »

Célébrer les femmes de l'industrie du cinéma

Tablant sur le succès des initiatives de mentorat lancées par la marque lors de la dernière édition annuelle du TIFF, et parce qu'il faut en faire plus pour faire entendre la voix des femmes du cinéma, L'Oréal Paris reprend sa série de vidéos conçue pour diffuser l'histoire originale et évocatrice des créatrices canadiennes. Cette année, les cinq pionnières vedettes de la série sont la productrice Aisling Chin-Yee, l'autrice, réalisatrice et productrice Naledi Jackson, la réalisatrice et scénariste Nicole Dorsey, l'autrice et réalisatrice Rama Rau et l'actrice Roseanne Supernault. La série sera accessible tout au long du Festival au lorealparis.ca.

L'édition 2021 sera également l'occasion pour L'Oréal Paris de s'associer une deuxième fois avec le TIFF dans le cadre de l'initiative Pay it Forward en offrant des laissez-passer très convoités pour des activités de réseautage et des programmes d'accélération de talent, y compris des laboratoires de cinéastes, des ateliers d'écriture et des conférences. Toujours dans le but de faire évoluer la perception du rôle des femmes dans le milieu du cinéma et de militer pour la diversité, L'Oréal Paris remettra ces laissez-passer à des talents féminins émergents et à des organismes de soutien des femmes et des personnes racisées et non binaires travaillant dans l'industrie, dont Black Women Film! Canada, Brown Girls Doc Mafia et Women of Color Unite.

Dès le 9 septembre et tout au long du Festival, pour chaque ensemble de maquillage L'Oréal Paris inspirée du cinéma, 1,00 $ sera remis à la campagne Share Her Journey du TIFF. Ce mouvement mondial lancé par le TIFF en 2016 vise la parité entre les genres et le rayonnement des femmes devant et derrière la caméra, tout au long de leur parcours professionnel. Ces ensembles comprenant trois articles, exclusivement disponibles sur Amazon.ca se déclinent sous deux thématiques inspirées du cinéma soit Dramatique et Romantique

Conversation avec Eva Longoria - Le 13 septembre

Pour témoigner de l'impact positif que les initiatives de soutien des femmes initiées par d'autres femmes peuvent avoir sur l'estime de soi de toutes les personnes concernées, Eva Longoria, actrice acclamée par la critique, productrice et porte-parole de L'Oréal Paris, participera à une discussion ouverte sur son évolution personnelle au sein de l'industrie. Le 13 septembre, Eva abordera les obstacles qu'elle a dû franchir à titre de Latina, les mesures à prendre pour en finir avec les préjugés et faire résonner des voix de femmes issues de la diversité et son rôle dans l'évolution de l'industrie de la beauté au sein de la famille L'Oréal Paris.

Prix TIFF Emerging Talent, commandité par L'Oréal Paris avec le soutien de MGM - Le 18 septembre

Le 18 septembre, Eva Longoria félicitera (virtuellement) la gagnante du prix TIFF Emerging Talent 2021, présenté par L'Oréal Paris avec le soutien de Metro Goldwyn Mayer (MGM). Conforme aux valeurs fondamentales de la marque, ce prix souligne et célèbre l'apport extraordinaire d'une femme qui repousse les limites et inspire les autres à se surpasser. La lauréate du prix 2021 est une créatrice émergente qui a le vent dans les voiles, Danis Goulet. La première du très attendu premier film de Danis, Night Raiders, aura lieu le 10 septembre.

La remise et la diffusion des prix Tribute 2021 du TIFF auront lieu le samedi 18 septembre à 19 h, heure de l'Est (20 h dans les Maritimes) sur CTV et partout où le contenu de CTV est accessible, et seront diffusées en continu à l'échelle internationale par Variety.

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et innovants offerts sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que vous le valez bien » (le slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference®, en 1973). Aujourd'hui, il représente l'essence même de L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à accepter sa beauté unique tout en renforçant son sentiment d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits novateurs et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories de la beauté : les cosmétiques, les soins pour la peau, les colorants capillaires, les soins capillaires et les soins pour hommes.

À propos du TIFF

Le TIFF est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de transformer, au moyen du cinéma, la façon dont les gens perçoivent le monde. Chef de file mondial de la culture cinématographique, le TIFF c'est le Festival international du film de Toronto (événement annuel se déroulant en septembre), la maison du cinéma TIFF Bell Lightbox (centre culturel qui comprend cinq cinémas, présente des expositions d'envergure et offre des installations axées sur l'apprentissage et le divertissement) ainsi que Film Circuit (programme de distribution national novateur). L'organisme génère des retombées économiques annuelles de 189 millions de dollars canadiens. La maison du cinéma TIFF Bell Lightbox bénéficie du généreux soutien de commanditaires tels que Bell (commanditaire-fondateur), la Province de l'Ontario, le gouvernement du Canada, la Ville de Toronto, la famille Reitman (Ivan Reitman, Agi Mandel et Susan Michaels), The Daniels Corporation et RBC. Pour en savoir plus, rendez-vous à tiff.net.

