L'Oréal investit dans Groupe Functionalab, leader de cliniques de médecine esthétique au Canada

CLICHY, France et MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Oréal et Groupe Functionalab annoncent un investissement stratégique de L'Oréal dans la société canadienne Groupe Functionalab, leader dans le domaine des cliniques de médecine esthétique au Canada sous les marques Dermapure et Project Skin MD® et spécialisée dans les soins de la peau professionnels.

Avec un réseau de 15 cliniques médico-esthétiques au Canada, Groupe Functionalab propose une gamme complète de traitements de rajeunissement sans chirurgie tels que lasers, injections, cryolipolyse, traitement des rides et du relâchement cutané par ultrasons ou radiofréquence.

Ce partenariat permet à L'Oréal de renforcer sa position sur le marché des soins professionnels où le Groupe est déjà présent avec la marque SkinCeuticals, dont la distribution sera élargie à l'ensemble des cliniques Dermapure.

Brigitte Liberman, Directrice Générale de la Division Cosmétique Active, a déclaré : « Les procédures esthétiques sont de plus en plus intégrées aux routines de beauté des consommateurs. Avec cet investissement, nous allons pouvoir mieux comprendre leurs attentes en termes de procédures, de gestes esthétiques et leur proposer des routines de soin plus adaptées. C'est aussi une belle opportunité pour la marque SkinCeuticals d'établir un partenariat fort avec un leader canadien des cliniques de médecine esthétique. »

Francis S. Maheu, Co-fondateur et Directeur Général du Groupe Functionalab, a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec L'Oréal confirme non seulement notre position de leader au Canada, mais également le positionnement et l'attrait de nos concepts et marques dans le secteur des cliniques de médecine esthétique. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le support de L'Oréal afin de continuer et accélérer notre plan de croissance incluant une expansion géographique. »

Cet investissement minoritaire s'est fait au travers de BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, fonds de capital-investissement créé par L'Oréal.

Au terme de cette opération, Groupe Functionalab demeure sous le contrôle et le leadership de son équipe de direction actuelle située à Montréal.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

À propos du Groupe Functionalab

Fondé en 2009, le Groupe Functionalab est un innovateur et un développeur de marques dans le secteur de la beauté qui focalise sur les segments les plus prometteurs : le secteur professionnel avec les marques Dermapure, Project Skin MD et Functionalab ainsi que le marché dermo-cosmétique avec Jouviance. Avec son focus sur deux réseaux de distribution distincts, le Groupe Functionalab apporte l'innovation et le savoir-faire de chacun des marchés professionnels et de détail au consommateur :

Dermapure et Project Skin MD représentent collectivement le plus important réseau de cliniques médico-esthétiques spécialisées dans le rajeunissement sans chirurgie et démontrant la croissance la plus rapide au Canada . Dermapure combine des technologies de pointe avec les cosméceutiques et nutricosmétiques professionnels Functionalab pour prévenir et corriger les signes du vieillissement.

Développée par un dermatologue, Jouviance est la marque dermo-cosmétique canadienne numéro 1 au Canada . Jouviance est distribuée dans plus de 3 500 points de vente au Canada , chez CVS Pharmacies aux États-Unis et en Asie.

Basé à Montréal et dirigée par Francis S. Maheu, Co-fondateur et Directeur Général, Groupe Functionalab, Érick Geoffrion, Co-fondateur et Président Groupe Functionalab, et Marilyne Gagné, Fondatrice et Présidente, Dermapure, le Groupe Functionalab a été classé parmi les meilleures entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le classement GROWTH 500 pendant quatre années consécutives, soit en 2016, 2017, 2018 et 2019 et a été finaliste au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY en 2016.

Pour plus de renseignements sur le Groupe Functionalab, visitez https://functionalabgroup.com/fr/ et nos marques, visitez : www.dermapure.com, www.projectskinmd.com, www.jouviance.com et www.functionalab.com.

