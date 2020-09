L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario a une nouvelle présidente : Toula Kourgiantakis, TSI

TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario (OTSTTSO) a le plaisir d'annoncer l'élection de Mme Toula Kourgiantakis, TSI, à la présidence de son Conseil, ainsi que l'élection du Bureau de l'Ordre pour 2020-2021.

« C'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui la présidente du Conseil de l'Ordre », a déclaré Mme Kourgiantakis, qui a été élue à ce poste le 9 septembre 2020. « Nous voici en un temps charnière de l'histoire de l'Ordre, au moment où nous nous préparons à mettre en œuvre les grandes priorités de notre Plan stratégique 2020-2023 et où il nous faut relever les défis que représentent la pandémie de COVID-19 et le racisme systémique. »

Mme Kourgiantakis est professeure adjointe à la Faculté de travail social Factor-Inwentash de l'Université de Toronto. Elle donne des cours sur la pratique du travail social en santé mentale, et son travail de recherche porte sur l'éducation en travail social et les pratiques en santé mentale et toxicomanie axées sur la famille et l'équité. Ses activités de recherche et d'enseignement s'appuient sur plus de 25 ans d'exercice clinique dans différents milieux.

Mme Kourgiantakis a été la première fois élue au Conseil en 2017. L'an dernier, elle a siégé au Bureau de l'Ordre, au Comité des normes d'exercice et au Comité des titres et désignations.

« Mon expérience au sein du Conseil a été précieuse et je suis fière du travail que le Conseil a accompli au nom de la protection du public », a confié Mme Kourgiantakis. « Le Conseil soutient les activités de l'Ordre, s'assurant que le public soit servi par des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social soucieux avant tout de fournir des services professionnels, éthiques, qualifiés et responsables. »

L'Ordre régit actuellement les activités de plus de 23 000 travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l'Ontario. Le Conseil est l'organe dirigeant et le conseil d'administration qui dirige et administre les affaires de l'Ordre.

« Je me réjouis de travailler aujourd'hui avec Toula et le Conseil au moment où l'Ordre exécute les priorités stratégiques de son plan quadriennal », a indiqué la registrateure et chef de la direction de l'Ordre, Lise Betteridge, TSI. « La protection du public est la raison d'être de l'Ordre. Nous continuerons d'engager nos parties prenantes et nous attacherons à faire mieux connaître l'Ordre et son rôle comme organisme de réglementation.

Le Conseil a, par ailleurs, élu les membres suivants au Bureau de l'Ordre : Mukesh Kowlessar, TTSI, vice-président; Déirdre Smith, membre du public, vice-présidente; Sanjay Govindaraj, TSI; Shelley Hale, TTSI; et Pamela Murphy, membre du public.

Pour en savoir plus au sujet du Conseil de l'Ordre et lire la biographie des membres du Conseil, consultez s'il vous plaît la page Web Conseil de l'Ordre.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario est l'organisme qui règlemente les professions du travail social et des techniques en travail social en Ontario. Il a pour mandat de servir et de protéger l'intérêt public et de régir l'activité de ses membres.

