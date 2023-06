L'Ordre des Géologues souligne le savoir-faire des professionnels passionnés des sciences de l'eau

MONTRÉAL, le 26 juin 2023 /CNW/ - L'Ordre des géologues du Québec tient à souligner l'importance de notre richesse bleue dans le cadre du mois de l'eau. L'OGQ est préoccupé par la gestion de l'eau. Le Québec possède 3% des réserves en eau douce renouvelable au monde. Malgré cette abondance, certains villages, municipalités et communautés du Québec ont de sérieux problèmes d'accès à cette ressource essentielle de notre quotidien.

« L'OGQ souhaite sensibiliser le public sur l'importance de l'eau, ces enjeux et le rôle des géologues pour la protection et la préservation de notre or bleu. N'étant pas inépuisable, cette ressource essentielle à la vie doit absolument être mieux gérée par les autorités, les entreprises, les citoyens et les consommateurs », déclare Serge Perreault, géo., M.Sc. et président de l'Ordre des géologues du Québec.

Protéger l'eau du Québec dans un contexte de changements climatiques

Parmi les grands enjeux liés à l'eau, la gestion des quantités d'eau disponible pour l'alimentation en eau potable des municipalités à partir des puits de captage est préoccupante. À ce jour, il n'y a pas de réglementation qui oblige les municipalités à suivre et à quantifier leur ressource hydrique. Une meilleure compréhension des recharges des nappes phréatiques est impérative, surtout en cette ère de changements climatiques. Nous soulignons par ailleurs l'amplification des phénomènes naturels préoccupants tels qu'El Niño.

Il ne faut pas oublier la caractérisation environnementale des sites : une pratique qui vise à définir l'ampleur de la contamination d'un site. Il faut d'abord valider s'il y a une dispersion des contaminants via l'eau souterraine, de faire cesser cette dispersion et de réhabiliter les sites contaminés.

« À titre de professionnels des sciences géologiques, il est de première nécessité d'identifier des actions pérennes aux questions suivantes : comment l'eau est gérée ? Connaissons-nous bien sa répartition ? Aurons-nous assez d'eau pour abreuver l'ensemble de la population québécoise ? Comment assurons-nous sa protection ? », indique M. Perreault. Tant de questions complexes pour lesquelles de nombreux géologues travaillent au quotidien pour en trouver les réponses.

Les changements climatiques entraînent une forte pression sur l'ensemble des paramètres influençant la qualité et la quantité d'eau qui sera disponible pour les générations futures. Les événements récents démontrent clairement que l'eau sera un enjeu de premier ordre au courant des prochaines décennies. Par leur formation universitaire, les géologues sont en mesure d'élaborer des stratégies de pérennisation de l'eau à long terme. La dégradation de la ressource a atteint un tel niveau que sa préservation doit s'accompagner d'une réglementation forte.

Les géologues se soucient de l'eau aujourd'hui, mais aussi pour demain

De par leur devoir de protection du public et de l'environnement, l'OGQ œuvre à encadrer la pratique de la géologie afin d'assurer la mise en place de plus hauts standards en termes d'application et de respect des différentes normes, lois et règlements en lien avec l'eau. Les géologues sont et seront partie prenante des solutions pérennes permettant d'assurer une durabilité de la ressource à tous les niveaux.

L'expertise des géologues et leurs fines connaissances liées à l'eau favorisent sa préservation, en qualité ainsi qu'en quantité pour les générations actuelles et futures.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des géologues du Québec regroupe plus de 1 400 professionnels offrant au public québécois leur expertise dans le développement et l'exploitation des ressources minérales, dans le domaine des caractérisations environnementales, de l'hydrogéologie, de la géotechnique et de la géophysique. www.ogq.qc.ca

SOURCE Ordre des Géologues du Québec

Renseignements: Marie-Michelle Chartier, Directrice - Communications corporatives, Arsenal, [email protected], Cellulaire : 514-435-7208