L'Ordre des géologues du Québec retrouve sa pleine autonomie après un redressement rigoureux

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - L'Ordre des géologues du Québec (OGQ) accueille avec satisfaction la décision du gouvernement du Québec de mettre fin à sa mise sous administration à compter du 31 mars 2026, tel que confirmé par le décret 542-2026 publié à la Gazette officielle du Québec.

Cette décision marque l'aboutissement d'un important travail de redressement entrepris au cours des derniers mois et témoigne de la rigueur, de la discipline et de l'engagement soutenu des administrateurs et de la direction de l'Ordre.

Depuis décembre 2023, l'OGQ a déployé les efforts nécessaires pour rétablir une gouvernance saine, renforcer ses mécanismes de reddition de comptes et mettre en place de nouvelles pratiques de gestion conformes aux plus hauts standards attendus d'un ordre professionnel. Ces actions ont permis de rétablir la confiance des instances gouvernementales et de créer les conditions favorables à la poursuite de sa mission dans un cadre stable et durable.

Une étape déterminante franchie vers une nouvelle ère de saine gestion

« La levée de la mise sous administration vient reconnaître le sérieux du travail accompli et la rigueur appliquée à chaque étape du redressement. Cette décision nous permet aujourd'hui d'entrer dans une nouvelle ère de saine gestion, pleinement tournée vers notre mission première : la protection du public dans l'exercice de la géologie », a déclaré Serge Perreault, président de l'Ordre des géologues du Québec.

L'OGQ souhaite souligner le travail remarquable des administrateurs, de l'équipe de direction et des employés, ainsi que l'accompagnement des partenaires institutionnels qui ont contribué à ce redressement.

Fort de ces nouvelles bases, l'Ordre entend désormais poursuivre ses activités avec confiance, transparence et rigueur, tout en recentrant ses efforts sur l'encadrement de la profession, le soutien à ses membres et la valorisation du rôle essentiel des géologues dans la société québécoise.

SOURCE Ordre des Géologues du Québec

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