L'Ordre des géologues du Québec est placé sous administration

QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décrété la mise sous administration de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ) afin de permettre le redressement de ses finances et l'amélioration de sa gouvernance. Cette décision s'appuie sur les rapports et avis de l'Office des professions du Québec (l'Office), qui suit de près l'évolution de la situation de l'ordre.

En vertu du Code des professions (chapitre C-26), chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. Or, dans le cadre de la surveillance effectuée par l'Office, d'importantes lacunes ont été observées, notamment en ce qui a trait à la gouvernance et à la gestion financière de l'OGQ. L'Office juge que la santé financière et le contrôle de l'exercice de la profession sont compromis. Cette situation remet en cause la capacité de l'OGQ à remplir sa mission première de protection du public et requiert sa mise sous administration conformément à la loi.

La mise sous administration de l'OGQ signifie que les décisions de son conseil d'administration seront soumises à l'approbation des administrateurs désignés afin d'accompagner l'ordre dans son redressement. Les administrateurs désignés pourront aussi recommander au conseil d'administration d'adopter des résolutions et des mesures correctrices afin que l'OGQ puisse remplir les devoirs qui lui sont imposés par le Code des professions.

À propos de l'Office des professions du Québec

Le système professionnel du Québec compte 46 ordres qui encadrent 55 professions et regroupent plus de 422 000 professionnels. La mission principale d'un ordre est de protéger le public, soit toutes les personnes qui utilisent des services professionnels dans les différents secteurs d'activité règlementés. Les ordres professionnels sont des organismes autogérés sous la garde d'un organisme de surveillance, l'Office des professions du Québec.

SOURCE Office des professions du Québec

Renseignements: Source : Jacques Nadeau, Conseiller stratégique à la présidente et responsable des communications, Office des professions du Québec, Tél. : 418 643-6912, poste 331