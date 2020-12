TORONTO, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Le conseil de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a nommé Derek Haime, EAO, chef de la direction et registraire. M. Haime commencera son mandat de quatre ans le 1er janvier 2021. Nous tenons à souligner que les bureaux de l'Ordre se trouvent sur les terres ancestrales des Wendats, des Anishnaabegs, des Haudenosaunees, des Métis et de la Première Nation des Mississaugas de Credit.

«M. Haime se joint à nous à un moment passionnant de notre histoire, a déclaré Nicole van Woudenberg, EAO. L'Ordre entame une période de changements à la fois importants et positifs, qui lui permettront de favoriser l'équité, la justice, la diversité et la transparence, tout en offrant aux élèves une plus grande protection.»

M. Haime mettra à profit plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'éducation. Récemment, il a occupé le poste de directeur de l'éducation du Kenora Catholic District School Board et a été chargé de cours sous contrat à l'Université Lakehead.

Avant cela, il a été pendant deux ans agent d'éducation au ministère de l'Éducation, où il s'est penché plus particulièrement sur la politique. M. Haime a aussi été surintendant du Waterloo Catholic District School Board (WCDSB). Pendant son mandat, il a siégé au Waterloo Regional Crime Prevention Council en tant que représentant des Premières Nations, des Métis et des Inuits, il a été président du sous-comité de vérité et de réconciliation, et il a également présidé le comité d'examen des installations du WCDSB.

«Je me réjouis à l'idée de pouvoir contribuer au grand patrimoine des réalisations de l'Ordre, a déclaré M. Haime. Je travaillerai en étroite collaboration avec le conseil, le personnel et toutes les parties prenantes pour poursuivre le travail de protection de l'intérêt public qui a déjà été réalisé, tout en continuant les efforts entrepris pour augmenter la confiance du public et sa sensibilisation au rôle de l'Ordre dans le système d'éducation de l'Ontario».

Derek Haime succèdera à Michael Salvatori, EAO, chef de la direction et registraire de l'Ordre.

«Je continuerai à promouvoir, à préserver et à proclamer les normes élevées de notre fière profession, a ajouté M. Haime. Je veillerai également à ce que les dossiers d'enquête et de discipline continuent d'être traités avec efficacité.»

Fervent défenseur de la communauté LGBTQ et des initiatives visant à contrer le racisme envers les Noirs et à appuyer les élèves de toutes les cultures et origines, M. Haime est très attaché à la diversité et appliquera une optique d'équité à tous les aspects de son travail à l'Ordre.

«Derek Haime est un leadeur qui se concentre sur ce qui est le plus important, déclare Mariette Martineau, EAO, responsable de l'équité, de l'inclusion et de la diversité au sein du Kenora Catholic District School Board. Dans notre monde, cela signifie la réussite de chaque élève, quelles que soient son origine ethnique, ses croyances, son genre et ses capacités. Il est déterminé, passionné par l'apprentissage et motivé à diriger un organisme de façon à mettre à profit ses capacités, et ce, pour créer un monde meilleur.»

Les élèves de l'Ontario demeurent au cœur du travail de M. Haime.

«Il cherche sans relâche des moyens de donner à nos jeunes une meilleure éducation, a déclaré Terry Skead, ainé du Grand Conseil du Traité n° 3 et ainé en résidence en objibway. Derek a fait, et fera toujours, passer les élèves en premier.»

«Je continuerai à veiller à règlementer la profession et à décerner l'autorisation d'enseigner aux professionnels de l'enseignement en Ontario, ce qui, en retour, permettra d'offrir des expériences d'apprentissage de la plus haute qualité axées sur les besoins et les rêves de tous les élèves», a déclaré M. Haime.

Au fil de sa carrière, Derek Haime a été enseignant, directeur d'école à l'élémentaire et au secondaire, surintendant, directeur de l'éducation et agent d'éducation pour le ministère de l'Éducation.

Il a également siégé à de nombreux comités provinciaux, notamment au sein du comité provincial sur la COVID-19 du Conseil ontarien des directeurs de l'éducation/Council of Medical Officers of Health, vice-président de la Catholic Curriculum Corporation et entraineur-mentor pour l'Ontario Catholic Supervisory Officers' Association.

M. Haime détient un doctorat en éducation, avec une spécialisation en leadeurship en éducation, en dynamique du changement et en système de soins, ainsi qu'une maitrise en éducation internationale. Il est également titulaire de nombreuses qualifications additionnelles.

Lecteur vorace, M. Haime est également chanteur, guitariste et pianiste amateur, agriculteur de longue date, kayakiste, skieur et cycliste urbain. Il est père de quatre enfants et deux fois grand-père (pour l'instant)!

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Il fixe les normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour ses quelque 234 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Il est l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

