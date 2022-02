L'Ordre des CPA du Québec : un partenaire « qui change les affaires »!

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre est heureux de compter sur l'Ordre des CPA du Québec à titre de partenaire Argent de la 24e édition du Défi OSEntreprendre et présentateur de la catégorie « Services aux entreprises » du volet Création d'entreprise.

« L'Ordre des CPA est fier d'appuyer depuis plusieurs années le Défi OSEntreprendre, qui met en lumière la vision, la créativité et la capacité d'innover de jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Entreprendre, c'est avant tout un état d'esprit. Celui de voir au-delà, de se dépasser. C'est cet état d'esprit qui anime chaque jour les milliers de CPA qui accompagnent les entrepreneurs d'ici », affirme Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction.

« Les comptables professionnels agréés jouent un rôle clé dans le succès de bien des entreprises. OSEntreprendre souhaite favoriser le lien avec les entrepreneurs de notre communauté, notamment en faisant connaître le site 20minutescpa.ca qui met une panoplie d'outils à la disposition des organisations de toutes tailles », ajoute Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Rappelons que le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. La 24e édition culminera avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 8 juin 2022 au Palais Montcalm à Québec. Date limite d'inscription : 15 mars 2022, 16 h.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. La date limite d'inscription de la 24e édition est le 15 mars 2022, 16 h.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) regroupe 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le 3e ordre professionnel en importance au Québec. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable mis au service des entreprises, des organisations et du grand public.

