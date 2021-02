TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a amorcé une transition d'un an vers une nouvelle structure de gouvernance suite à l'annonce de l'adoption par le gouvernement d'importantes modifications législatives.

Pour superviser la modernisation de la gouvernance de l'Ordre, le gouvernement a nommé Paul Boniferro, ancien sous-procureur général de l'Ontario, à titre de superviseur de la transition, qui assumera ses fonctions le 1er février 2021.

«Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec M. Boniferro pour mettre en œuvre les améliorations apportées à la gouvernance, affirme Derek Haime, EAO, registraire et chef de la direction de l'Ordre. Une fois effectués, ces changements devraient permettre à l'Ordre de fonctionner de manière plus efficace et efficiente. Qui plus est, ils favoriseront un niveau d'engagement encore plus grand pour notre travail, tant de la part du public que des membres de la profession enseignante de l'Ontario.»

M. Boniferro supervisera la mise en œuvre des changements, y compris la dissolution du conseil d'administration actuel de l'Ordre et la réorganisation de sa structure de gouvernance. À l'avenir, le conseil et les comités statutaires seront composés d'un nombre égal de membres de la profession et de membres du public, qui seront nommés en fonction de compétences particulières requises pour accomplir le travail et selon des critères prescrits en matière de représentation géographique, linguistique, autochtone et par système.

Les réformes législatives, qui découlent d'une étude indépendante commandée par l'Ordre, serviront de modèle pour la gouvernance règlementaire dans les différents territoires de compétence et devraient contribuer à renforcer la confiance du public dans la profession enseignante.

«Je suis impatient de pouvoir aider l'Ordre dans sa transition vers un nouveau modèle de gouvernance qui permettra à l'organisme d'en sortir plus fort et de mieux protéger le public, déclare M. Boniferro. Les changements s'inscrivent dans le cadre de réformes règlementaires progressives en matière de gouvernance qui s'opèrent actuellement au Canada et dans le monde entier.»

Avocat spécialisé dans le droit du travail et de l'emploi, M. Boniferro connait bien les négociations et la gestion des parties prenantes. Il apporte une expérience approfondie et diversifiée de différents secteurs, notamment des organisations non gouvernementales, privées et publiques.

Plus récemment, M. Boniferro a été sous-procureur général de l'Ontario. À ce titre, il a habilement géré les relations avec des parties prenantes importantes et complexes, a élaboré et mis en œuvre une stratégie pluriannuelle visant une plus grande efficacité opérationnelle au sein du Ministère, et a été le conseiller principal du gouvernement en matière de droit de la Couronne pour toutes les questions.

Avant cela, M. Boniferro était leadeur national, Secteur de pratique et capital humain, et membre du conseil des associés de McCarthy Tétrault, où il a exercé pendant plus de 22 ans. M. Boniferro a dirigé le groupe de pratique du droit du travail et de l'emploi du cabinet et a participé à certaines des négociations collectives et autres les plus en vue du pays, tant dans le secteur privé que public, notamment avec la LCBO, Hydro One, Cadillac Fairview et la Société des loteries et des jeux de l'Ontario.

Originaire de Sault Ste. Marie, en Ontario, M. Boniferro est titulaire d'un B.A. en politique d'administration publique de l'Université Western et d'un diplôme en droit d'Osgoode Hall. Il est inscrit au barreau de l'Ontario et de l'Alberta. Engagé dans la communauté et désireux d'y contribuer, il a également été membre du conseil d'administration de l'Université d'Algoma, du conseil de la campagne de capitalisation de la Maison Casey, du conseil de la fondation Fillactive et du conseil d'administration de Friends of Ruby (anciennement, Egale Youth Services).

Les réformes de la gouvernance de l'Ordre ont été incluses dans le projet de loi 229, que l'Assemblée législative de l'Ontario a adopté en décembre 2020.

Le projet de loi comprenait également un certain nombre de mesures visant à protéger les intérêts et le bienêtre des élèves de l'Ontario, notamment :

des sanctions plus sévères et des définitions plus larges pour les fautes professionnelles liées aux mauvais traitements d'ordre sexuel et à la pornographie juvénile, ce qui renforce le mandat de l'Ordre de protéger l'intérêt public;

un programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel qui va de pair avec l'accent que l'Ordre met sur la poursuite de la formation en enseignement;

des évaluations médicales obligatoires pour favoriser l'intégrité de nos processus d'enquête et d'audience;

le fait de rendre publiques les décisions disciplinaires, ce qui renforce l'engagement de l'Ordre en matière de responsabilité publique et de transparence.

À PROPOS DE L'ORDRE

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Il fixe les normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour ses quelque 234 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Il est l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

SOURCE L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Renseignements: Gabrielle Barkany, EAO, agente de communications principale (bilingue), Téléphone : 416-961-8800, poste 621, Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222, poste 621; Andrew Fifield, agent de communications principal, Téléphone : 416-961-8800, poste 655, Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222, poste 655; Olivia Yu, agente de communications principale, Téléphone : 416-961-8800, poste 620, Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222, poste 620

Liens connexes

http://www.oct.ca