TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario applaudit le plan du gouvernement provincial de proposer aux élèves du secondaire deux nouveaux cours de langue seconde : la Langue des signes québécoise (LSQ) et l'American Sign Language (ASL).

«La diversité et l'inclusion sont les fondements de notre mandat, déclare Paul Boniferro, superviseur de la transition de l'Ordre. Nous avons toujours bien accueilli - et accueillerons toujours bien -, les programmes qui permettent d'introduire diverses expériences vécues dans les salles de classe.»

Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Éducation pour élaborer de nouvelles qualifications additionnelles qui viendront appuyer les enseignantes et enseignants qui donneront ces deux cours cet automne.

«Il est crucial pour tous les intervenants du secteur de l'éducation en Ontario de travailler ensemble et d'appuyer le bienêtre des élèves, de dire Derek Haime, EAO, registraire et chef de la direction de l'Ordre. L'introduction de ces cours constitue une autre étape vers la réalisation de cet objectif. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement sur cette initiative.»

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Il fixe les normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour ses quelque 232 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Il est l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

