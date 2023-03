L'Orchestre symphonique des conservatoires - Plus de 40 jeunes réunis en Mauricie-Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) est fier d'annoncer qu'il accueillera l'Orchestre symphonique des conservatoires (OSC) les 1er et 2 avril prochains pour un concert réseau qui rassemblera plus de 40 jeunes musicien.ne.s provenant de Gatineau, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Sébastien Lépine, chef d'orchestre (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Trois-Rivières)

C'est sous la direction du chef d'orchestre Sébastien Lépine que les étudiantes et étudiants se produiront, d'abord à Trois-Rivières puis le lendemain à Nicolet, dans un programme regroupant trois œuvres du répertoire symphonique, à savoir l'ouverture d'Andromaque de Camille Saint-Saëns, la Suite pastorale d'Emmanuel Chabrier et la Symphonie no5 en ré majeur de Ralph Vaughan Williams.

« Cette activité pédagogique de grande envergure est d'autant plus spéciale qu'elle offrira à des dizaines de jeunes musiciens talentueux, étudiant en région, de se rencontrer, de faire de la musique ensemble et d'avoir accès à une véritable expérience d'orchestre. », commente Eve Martin, directrice du CMTR.

Les mélomanes de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont invités en grand nombre à assister au concert, que ce soit celui de Trois-Rivières, présenté à l'auditorium de l'Académie les Estacades, le 1er avril à 19 h, ou celui du lendemain, 2 avril, qui prendra place au Centre des arts populaires de Nicolet, dès 14 h. Les deux événements sont gratuits, mais une réservation est requise. Tous les détails sont disponibles sur la billetterie en ligne du Conservatoire.

L'Orchestre symphonique des conservatoires est un projet semestriel qui permet de rassembler des étudiantes et des étudiants de niveaux avancés provenant des établissements dédiés à l'enseignement de la musique du réseau, le temps d'un concert. Depuis 2019, l'OSC s'est produit à Trois-Rivières, Rimouski, Saguenay et Québec.

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves.

