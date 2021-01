La nomination de M. Payare a été recommandée à l'unanimité par le comité de sélection du prochain directeur musical de l'OSM. Composé de 11 personnes, dont trois musiciens de l'OSM, le comité était présidé par Mme Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill.

Rafael Payare, qui est âgé de 40 ans, est un des chefs d'orchestre les plus en vue de sa génération et des plus en demande sur la scène internationale. Son sens inné de la musique, sa technique brillante et le charisme qu'il dégage sur le podium caractérisent son style et sa démarche musicale. Corniste de formation, Rafael Payare est diplômé du célèbre programme d'éducation musicale El Sistema. Son talent a été rapidement reconnu par le maestro José Antonio Abreu, le fondateur d'El Sistema, auprès duquel il a entrepris, en 2004, ses études formelles en direction d'orchestre.

Depuis qu'il a remporté au Danemark, en 2012, le prestigieux concours international Malko pour jeunes chefs d'orchestre, sa carrière connaît une progression fulgurante. De 2014 à 2019, il a été directeur musical de l'Ulster Orchestra et, depuis 2019, il occupe cette fonction au sein du San Diego Symphony.

Au cours des dernières années, Rafael Payare a dirigé un grand nombre d'orchestres symphoniques parmi les plus prestigieux dans le monde. Ce fut notamment le cas à Berlin, Vienne, Londres, Munich, Chicago et à Paris. Depuis 2015, M. Payare est chef invité principal du Festival Castleton, fondé par son mentor, le regretté Lorin Maazel.

M. Payare, né au Venezuela, deviendra le 9e directeur musical de l'histoire de l'OSM. Il sera le premier Sud-Américain à occuper ce poste.

À titre d'artiste en résidence pour la saison 2020-2021, Rafael Payare dirigera trois concerts de l'OSM qui seront webdiffusés au cours des prochaines semaines. Le premier de ces trois concerts sera présenté en direct ce dimanche, le 10 janvier, à compter de 14 h 30, et sera offert gratuitement sur OSM.ca et sur Medici.tv. Le prochain directeur musical de l'OSM dirigera alors Le carnaval romain de Berlioz et la Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 de Brahms.

CITATION DE RAFAEL PAYARE

« C'est un grand honneur et un immense plaisir d'avoir été choisi comme prochain directeur musical du fantastique Orchestre symphonique de Montréal. Obtenir l'occasion de créer, de réaliser et de découvrir de nouvelles possibilités musicales avec le merveilleux groupe d'artistes de l'OSM constitue une perspective des plus excitantes. J'espère de tout cœur offrir au public de l'OSM, en toute complicité avec les musiciennes et les musiciens, de nombreux moments de bonheur, de fierté et d'espoir. »

CITATION DE LUCIEN BOUCHARD, président du conseil d'administration de l'OSM

« Nous vivons aujourd'hui l'aboutissement d'une démarche très importante dans la vie d'un orchestre symphonique, celle du choix de son prochain directeur musical. C'est une occasion de donner un nouveau souffle à l'OSM et une chance privilégiée de s'ouvrir à de nouvelles approches musicales, tout en maintenant les critères d'excellence qui ont toujours été les siens. Nous avons la ferme conviction que l'arrivée de Rafael Payare nous permettra d'écrire un chapitre des plus exaltants de la grande histoire de l'OSM. »

CITATION DE MADELEINE CAREAU, chef de la direction de l'OSM

« La passion, l'énergie et la détermination de Rafael Payare, ses origines latines ainsi que sa personnalité attachante sont des attributs qui plairont sans nul doute au public montréalais, surtout que notre prochain directeur musical est animé d'une grande volonté de s'impliquer au sein de la communauté. Son talent, sa créativité et son leadership aideront l'OSM à continuer de rayonner sur la scène internationale, que ce soit dans le cadre de tournées ou grâce à des enregistrements adaptés aux différentes plateformes de diffusion. »

CITATION DE MME SUZANNE FORTIER, présidente du comité de sélection du prochain directeur musical de l'OSM

« L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'un travail rigoureux commencé en 2017, afin de trouver un successeur à Kent Nagano, qui avait souhaité ne pas renouveler son contrat au terme de la saison 2019-2020. S'appuyant sur de solides critères de sélection, notre recherche s'est effectuée partout dans le monde. Ce fut un honneur pour moi de présider ce comité et je suis très heureuse du résultat obtenu. Nous avons pu identifier un candidat de très grande qualité, Rafael Payare, unanimement recommandé au comité exécutif et au conseil d'administration de l'OSM.»

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

Fondé en 1934, l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) rayonne à titre de chef de file de la vie musicale québécoise et canadienne. Reconnu comme un orchestre de renommée mondiale, il est un ambassadeur culturel de premier plan et reçoit à la Maison symphonique de Montréal les plus grands chefs et solistes de la scène internationale. L'OSM poursuit sa riche tradition façonnée grâce à son engagement dans la société, l'envergure de ses projets, l'excellence de ses tournées et la qualité de ses enregistrements. Ancrée dans le monde d'aujourd'hui, sa programmation novatrice en concert et sur disque permet d'actualiser le répertoire symphonique tout en consolidant la place de l'Orchestre au sein de la métropole québécoise. Au fil des ans, l'OSM s'est produit en tournée dans le Grand Nord québécois, aux États-Unis et en Amérique latine, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Sa discographie comprend plus d'une centaine d'enregistrements sous les étiquettes Decca, Analekta, CBC Records, ECM, EMI, Philips et Sony, qui lui ont valu au-delà de 50 prix nationaux et internationaux.

