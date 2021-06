L'Orchestre Métropolitain reconnu à titre d'organisme artistique résident de la Place des Arts

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Société de la Place des Arts de Montréal est heureuse d'annoncer que l'Orchestre Métropolitain (OM) a été désigné à titre d'organisme artistique résident, en reconnaissance du rôle majeur que joue l'ensemble dirigé par le chef d'envergure internationale Yannick Nézet-Séguin dans l'écosystème culturel de Montréal et du Québec.

Cette reconnaissance permettra à l'OM de bénéficier davantage de l'expertise de la Place des Arts et de collaborer encore plus étroitement avec cette dernière. L'OM rejoint ainsi trois autres organismes artistiques résidents de la Place des Arts, soit l'Opéra de Montréal, les Grands Ballets Canadiens de Montréal et Duceppe.

CITATION DE NATHALIE ROY, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis 20 ans, l'Orchestre Métropolitain connaît beaucoup de succès sous la baguette de son directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin et il est maintenant reconnu comme un orchestre majeur qui contribue au rayonnement de Montréal et du Québec. Je suis très heureuse que la Place des Arts aide l'OM à poursuivre son développement en lui donnant un accès encore plus privilégié à son savoir-faire. »

CITATION DE MARIE-JOSÉE DESROCHERS, présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal

« La Place des Arts a pour mission de contribuer au rayonnement des organismes culturels d'ici. L'Orchestre Métropolitain s'est établi comme un acteur important et dynamique de la scène culturelle québécoise et nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec lui. Nous pouvons bâtir sur les liens qui se sont développés au fil des dernières années avec toute l'équipe de la Place des Arts, qui pourra soutenir encore plus activement l'OM dans la réalisation de ses nombreux projets. »

CITATION DE JEAN R. DUPRÉ, président-directeur général de l'Orchestre Métropolitain

« Dès sa création il y a près de 40 ans, l'Orchestre Métropolitain a tissé des liens très étroits avec la communauté montréalaise. En devenant un organisme artistique résident de la Place des Arts, notre ancrage dans la communauté sera encore plus profond et solide. Cette reconnaissance nous donnera accès à de nouveaux outils qui favoriseront la création artistique et la gestion administrative de l'orchestre. Nous avons bien hâte de travailler encore plus étroitement avec la Place des Arts et de participer au succès de cet important complexe des arts de la scène. »

À propos de la Société de la Place des Arts de Montréal

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

À propos de l'Orchestre Métropolitain

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain de Montréal célèbre ses 40 ans cette saison. L'OM prend le pari, dès sa fondation en 1981, de tisser un lien unique avec le public tout en faisant rayonner la musique symphonique. Depuis plus de 20 ans, l'OM grandit sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, dont la carrière n'a cessé de croître. Ayant développé une complicité hors du commun avec ses musiciens, de nombreuses réalisations musicales, parfois très audacieuses, ont vu le jour sous la direction du chef montréalais. L'OM annonçait en septembre 2019 le renouvellement à vie de son contrat. De cette relation privilégiée ont vu le jour des enregistrements prisés sous les étiquettes ATMA Classique et Deutsche Grammophon, deux tournées internationales récompensées (Europe 2017, États-Unis 2019) et des concerts en salle, en ligne et en plein-air mémorables.

