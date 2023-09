L'Orchestre Métropolitain lance un test de personnalité symphonique

MONTREAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - À L'Orchestre Métropolitain, on croit que tout le monde peut aimer la musique symphonique. Avec un répertoire symphonique qui s'étend sur plusieurs siècles, dans des styles incroyablement variés, la musique symphonique a de quoi plaire à tout le monde. Suffit de trouver son style!

Mais par où commencer quand on n'a aucune idée de qui sont Rimski-Korsakov, Prokofiev ou Schumann - et qu'on sait encore moins à quoi ressemble leur musique?

crédit photo : Antoine Saito Yannick Nézet-Séguin en concert avec l'Orchestre Métropolitain (Groupe CNW/Orchestre Métropolitain) Logo Test de personnalité symphonique 800x800 (Groupe CNW/Orchestre Métropolitain)

C'est là que le test de personnalité symphonique mis au point par l'OM devient un outil bien pratique. En quelques questions ludiques, on peut déterminer un type de personnalité et y faire correspondre des concerts précis. Qu'on soit de type passionné, intemporel, curieux, énergique ou serein, on trouvera des concerts qui ont tout pour nous faire vibrer.

Plus besoin de faire des recherches pour chaque programme, de sélectionner seulement les œuvres qu'on connaît déjà ou de choisir au hasard. Avec les personnalités symphoniques, on a accès à une sélection de concerts élaborée sur mesure, un peu comme si on recevait des recommandations personnalisées directement du directeur de la programmation.

L'OM lance ce grand projet quelques jours avant le concert d'ouverture de sa saison 2023-24, Rencontre au sommet, le 16 septembre à la Maison symphonique de Montréal. Ce premier concert, présenté par Fasken et dirigé par Yannick Nézet-Séguin, sera l'occasion pour l'OM de faire découvrir le test à son public.

Pour faire le test :

https://orchestremetropolitain.com/fr/les-personnalites-symphoniques/

L'ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain (l'OM, pour les intimes) a su tisser un lien unique avec les gens en donnant vie à des projets où l'émotion et l'excellence règnent. Que ce soit à la Maison symphonique de Montréal ou aux quatre coins de la métropole, grâce au Conseil des Arts de Montréal en tournée et aux concerts gratuits dans les parcs, chaque rendez-vous est une occasion de faire vibrer chaque spectateur avec nous.

Depuis plus de vingt ans, c'est aux côtés de Yannick Nézet-Séguin que l'OM grandit, dessinant avec son chef principal et directeur artistique une offre audacieuse, moderne et actuelle. Cette vision commune a mené le chef et son Orchestre à s'unir pour un contrat à vie, engagement rarissime dans l'histoire de la musique qui leur permet de développer une personnalité unique, distincte et assumée.

SOURCE Orchestre Métropolitain

Renseignements: Contact média : Andréanne Moreau, Conseillère principale en communications et relations publiques, 514 598-0870, [email protected]