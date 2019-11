L'orchestre Métropolitain entame une première tournée américaine

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Orchestre Métropolitain de Montréal (OM) se réjouit d'amorcer une tournée en sol américain avec son directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin. Ce dernier présentera pour la première fois son orchestre montréalais aux publics des villes de Chicago, Ann Arbor, New York et Philadelphie du 19 au 24 novembre prochains, en compagnie de l'une des artistes lyriques les plus acclamées de la planète, Joyce DiDonato. Après l'Ouverture de La Clemenzia di Tito, la célèbre mezzo-soprano interprétera deux airs de cet opéra de Mozart, soit Parto, parto et Non più di fiori. L'OM présentera ensuite la Symphonie no 4 « Romantique » d'Anton Bruckner, compositeur qui a largement contribué à faire connaître le son unique de l'Orchestre à l'étranger par l'entremise de l'intégrale de ses 9 symphonies, enregistrées sous l'étiquette canadienne ATMA Classique.

Quelques semaines seulement après l'annonce d'un rarissime contrat d'engagement renouvelé à vie avec l'Orchestre Métropolitain, le chef Yannick Nézet-Séguin est emballé par cette tournée américaine : « Après notre première tournée en Europe, qui a obtenu un succès immense, au-delà de nos espérances, nous avons senti, les musiciens et moi-même, que nous avions franchi une grande étape de notre aventure commune. À notre retour, Carnegie Hall a invité l'Orchestre Métropolitain sous ma direction, alors que je serai l'un des Artistes en Perspective lors de la saison 2019-2020, tout comme Joyce DiDonato. Être invité à faire partie de la programmation officielle de Carnegie Hall, cette salle mythique que j'aime tant, c'est une marque de reconnaissance extraordinaire. Je suis emballé pour mes musiciens de l'OM qui découvriront aussi des auditoires nouveaux, dont certains sont pour moi des familles d'adoption, à Ann Arbor comme à Chicago, et plus particulièrement à New York et Philadelphie où je suis établi depuis quelques années. Et le comble du bonheur, c'est de partager la scène avec ma grande amie Joyce DiDonato. Elle est une artiste pour qui j'ai la plus grande admiration. »

- Yannick Nézet-Séguin

Directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain

« L'OM a le vent dans les voiles et nous sommes très reconnaissants des projets d'envergure qui se présentent à nous », affirme Jean R. Dupré, président-directeur général de l'Orchestre Métropolitain. « 2019 est une grande année pour l'OM. Nous avions hâte d'annoncer le renouvellement à vie de notre entente avec Yannick. Cette tournée est un peu notre voyage de noces ! Ce voyage musical favorisera une fois de plus le rayonnement du talent québécois. On fêtera en musique les 20 ans de l'arrivée de Yannick Nézet-Séguin en tant que directeur artistique et chef principal de l'OM. Nous avions dédié notre première tournée au public montréalais, qui nous suit depuis nos tout débuts et sans qui nos succès ne trouveraient pas écho. Avec le soutien et l'amour que les gens nous témoignent, nous sommes heureux de leur dédier de nouveau cette tournée américaine, car c'est eux, ici à Montréal, qui nous motivent à nous dépasser sans cesse. »

- Jean R. Dupré

Président-directeur général de l'Orchestre Métropolitain

Horaire

Mardi 19 novembre 2019, 19 h 30 - Chicago, Symphony Center (Orchestra Hall)

Mercredi 20 novembre 2019, 19 h 30 - Ann Arbor, University Musical Society (Hill Auditorium)

Vendredi 22 novembre 2019, 20 h - New York, Carnegie Hall (Stern Auditorium/Perelman Stage)

Dimanche 24 novembre 2019, 14 h - Philadelphie, Kimmel Center (Verizon Hall)

Programme

Mozart : La Clemenza di Tito, Ouverture (5 minutes)

Mozart : La Clemenza di Tito, Parto, parto (7 minutes)

Mozart : La Clemenza di Tito, Non più di fiori (8 minutes)

- Entracte -

Bruckner : Symphonie no 4 « Romantique » (70 minutes)

Une première tournée internationale récompensée

L'Orchestre Métropolitain est l'heureux récipiendaire du 33e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour le succès de sa première tournée internationale, tenue en novembre 2017 aux Pays-Bas (Rotterdam, Amsterdam), en Allemagne (Dortmund, Cologne, Hambourg) et en France (Paris). L'OM a également été récompensé du Prix de la meilleure tournée international (2017) remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que du prix Opus dans la catégorie « Rayonnement à l'étranger » remis par le Conseil québécois de la musique (2017).

Des créations québécoises portées avec fierté

À l'instar du chef Yannick Nézet-Séguin qui porte les créations de la renommée Maison Marie Saint Pierre partout dans le monde, l'OM est fier d'annoncer que ses musiciennes et musiciens seront vêtus des créations de la maison de mode québécoise. Les habits ont été confectionnés de nouveau pour cette tournée américaine grâce à la générosité du Fonds de dotation Jacques Marchand et de la Maison Marie Saint Pierre.

www.mariesaintpierre.com



De plus, l'Orchestre Métropolitain est ravi de compter sur le créateur Nathon Kong, qui a confectionné des foulards de soie exclusifs, dont l'impression colorée est inspirée par la musique de l'OM et son chef Yannick Nézet-Séguin. Ces véritables œuvres d'art seront offertes en cadeau à tous les mécènes et partenaires qui ont contribué au succès de la tournée lors d'un événement-bénéfice qui se tiendra à New York. Reconnue pour ses créations soignées de costumes haut de gamme, Nathon Kong introduit une touche de modernité dans l'art de la couture traditionnelle.

www.nathonkong.com

À propos de l'Orchestre Métropolitain

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain de Montréal prend le pari, dès sa fondation en 1981, de tisser un lien unique avec le public tout en faisant rayonner la musique symphonique. Composé de musiciens canadiens majoritairement formés dans les institutions musicales québécoises, l'OM va à la rencontre de tous les publics, partout dans la métropole et à l'étranger. Depuis 2000, l'OM a grandi sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, dont la carrière n'a cessé de prendre de l'expansion. Ayant développé une complicité hors du commun avec ses musiciens, de nombreuses réalisations musicales, parfois très audacieuses, ont vu le jour sous la direction du chef montréalais. Grâce à cette relation privilégiée, en plus de ses concerts et de ses enregistrements, l'Orchestre Métropolitain connait un succès grandissant et jouit d'une réputation internationale des plus enviables. Inspiré par son désir constant de se surpasser, l'OM est reconnu pour son implication en éducation, son audace, son authenticité, sa proximité et son engagement.

À propos de Yannick Nézet-Séguin

Directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis 2000, Yannick Nézet-Séguin devient, en septembre 2018, le troisième directeur musical du Metropolitan Opera (MET) de New York, tout en conservant son poste de directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie, qu'il occupe depuis 2012. En 2016-2017, il devient le troisième membre honoraire à vie de l'Orchestre de Chambre d'Europe, après Harnoncourt et Haitink. De plus, après 10 ans à la tête de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, il y est nommé chef honoraire. En septembre 2019, à l'aube de sa 20e saison à la tête de l'Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin annonce le renouvellement à vie de son contrat avec l'OM, dans un engagement d'une durée illimitée et basé sur la confiance mutuelle.

Remerciements

L'Orchestre Métropolitain tient à remercier les partenaires qui ont rendu possible cette tournée américaine :

La Fondation Sandra et Alain Bouchard ;

; Le Fonds de dotation Jacques Marchand ;

; Power Corporation du Canada ;

; Le Gouvernement du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada ainsi que le Conseil des arts de Montréal;

ainsi que le Conseil des arts de Montréal; Tourisme Montréal;

La Maison Marie Saint Pierre .

Hydro-Québec est le partenaire principal de l'Orchestre Métropolitain.

