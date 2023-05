L'ORANGE BLEUE SOULIGNE LE « SOUHAIT » DU MINISTRE ROBERGE DE RÉFORMER L'ACCÈS À L'INFORMATION

QUÉBEC, le 3 mai 2023 /CNW/ - L'équipe de L'Orange bleue affaires publiques souligne le « souhait » du ministre responsable de l'Accès à l'information, M. Jean-François Roberge, de présenter un projet de loi permettant de réformer la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et ce, avant la fin de la présente législature. Cet engagement du ministre a été formulé lors de l'étude des crédits budgétaires, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, notamment en réponse aux questions des députés de l'opposition. Le ministre Roberge a également reconnu l'importance de mieux financer la Commission d'accès à l'information (CAI).

« Dans sa forme actuelle, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics est totalement désuète. Caviardage abusif, facturation prohibitive, délais de réponse excessifs, les lacunes du régime sont nombreuses et ont pour conséquence d'entraver la transparence attendue du gouvernement », affirme le président de L'Orange bleue affaires publiques, M. Mathieu Santerre.

Il convient de noter que le tout a pris place malgré le rejet, par le gouvernement, d'une motion sans préavis sur le même sujet.

