L'ORANGE BLEUE AFFAIRES PUBLIQUES SOULIGNE LE LANCEMENT DU NOUVEAU REGISTRE DES LOBBYISTES

QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Orange bleue affaires publiques inc. souligne l'entrée en fonction du nouveau registre des lobbyistes du Québec, qui fait aujourd'hui peau neuve. Au cours des 60 prochains jours, plusieurs milliers de lobbyistes inscrits devront procéder à une vaste migration sur la nouvelle plateforme des renseignements concernant leurs communications d'influence. Désormais, le registre relèvera du Commissaire au lobbyisme du Québec.

« Après de nombreuses années à transiger avec un registre périmé, nous attendions ce nouveau registre de pied ferme. Parmi les avancées les plus intéressantes, notons l'inscription collective des firmes de lobbyisme-conseil ainsi que la disponibilité d'outils modernes tels un tableau de bord, une liste de tâches et des notifications. Maintenant, il reste à voir comment cela se traduira sur le terrain », lance M. Mathieu Santerre, président de L'Orange bleue affaires publiques.

En effet, L'Orange bleue affaires publiques relève plusieurs points de vulnérabilité importants concernant la mise en fonction du nouveau registre, dont l'exigence du Commissaire de revalider l'inscription des mandats ainsi que l'identité du plus haut dirigeant des entreprises ou organisations inscrites. « Nous sommes particulièrement étonnés que, le jour de la mise en service du nouveau registre, l'interface d'inscription ne soit pas encore disponible pour réaliser des inscriptions », ajoute M. Santerre.

Pour ces raisons, L'Orange bleue affaires publiques demande :

La publication automatique des mandats déjà inscrits à l'ancien registre, sans intervention des lobbyistes inscrits ou de leurs représentants;

La reconnaissance automatique de l'identité du plus haut dirigeant inscrit à l'ancien registre, sans intervention des lobbyistes inscrits ou de leurs représentants;

L'octroi d'un délai administratif supplémentaire de 30 jours à tous les lobbyistes inscrits pour permettre le bon déroulement du processus de migration.

L'Orange bleue affaires publiques

L'Orange bleue affaires publiques inc. est une firme québécoise de relations publiques qui s'est donné pour mission d'être une référence en matière de rigueur, d'audace et d'intégrité dans toutes les opérations de relations gouvernementales, de relations avec les médias et, plus largement, de conseils en affaires publiques qu'elle offre à sa clientèle.

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656; Émile Gauthier, 418 806-6250, [email protected]