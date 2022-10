L'ORANGE BLEUE AFFAIRES PUBLIQUES FÉLICITE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET RÉITÈRE SES ATTENTES

QUÉBEC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Orange bleue affaires publiques félicite la Coalition avenir Québec et son chef, M. François Legault, dont le gouvernement majoritaire a été reconduit pour les quatre prochaines années, ainsi que les partis politiques d'opposition pour leur contribution à la vie démocratie québécoise. Du même souffle, L'Orange bleue réitère ses attentes envers le nouveau gouvernement en termes d'accès à l'information et de l'assujettissement des partis politiques à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme à la suite d'une évaluation du nouveau Registre des lobbyistes du Québec.

« Tout d'abord, nous félicitons et remercions l'ensemble des candidats, élus ou défaits, pour leur contribution à la démocratie québécoise au courant des dernières semaines. Au terme de cette campagne électorale, nous désirons rappeler aux nouveaux députés de l'Assemblée nationale que l'état de l'accès aux documents d'organismes publics au Québec est navrant. Plusieurs enjeux dans l'application actuelle de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels se font ressentir dans le quotidien des journalistes, des entreprises et des citoyens qui souhaitent une plus grande transparence des institutions publiques. Nous observons, entre autres, un manque de cohérence considérable dans les résultats obtenus à la suite d'une demande d'accès à l'information. Ensuite, nous déplorons le fait que la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme n'exige aucune déclaration au Registre des lobbyistes des communications d'influence envers les partis politiques et leurs candidats en période électorale. Il nous semble essentiel d'y apporter les modifications qui s'imposent, et ce, suivant l'évaluation du nouveau Registre des lobbyistes dans les 3 à 5 prochaines années », déclare M. Mathieu Santerre, président de L'Orange bleue affaires publiques.

À cet effet, L'Orange bleue affaires publiques confirme que les deux principaux partis d'opposition, le Parti libéral du Québec ainsi que Québec solidaire, se sont engagés de manière écrite à réformer la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi qu'à réaliser une évaluation du nouveau Registre des lobbyistes après quelques années d'existence.

Les textes complets des engagements écrits du Parti libéral du Québec ainsi que de Québec solidaire à l'intention de L'Orange bleue affaires publiques sont disponibles pour les représentants des médias.

L'Orange bleue affaires publiques

L'Orange bleue affaires publiques inc. est une firme québécoise de relations publiques qui s'est donné pour mission d'être une référence en matière de rigueur, d'audace et d'intégrité dans toutes les opérations de relations gouvernementales, de relations avec les médias et, plus largement, de conseils en affaires publiques qu'elle offre à sa clientèle.

SOURCE L'Orange bleue affaires publiques inc.

Renseignements: Luka Aubin-Jobin, 581 309-3188, Charles Brière-Garneau, 450 822-5656, [email protected]