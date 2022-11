L'ORANGE BLEUE AFFAIRES PUBLIQUES DÉPLORE LES ÉCHECS TECHNOLOGIQUES DU NOUVEAU REGISTRE DES LOBBYISTES

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les fonctions d'inscription de mandats du nouveau registre des lobbyistes du Québec sont finalement mises en marche, L'Orange bleue affaires publiques déplore l'absence du transfert automatique des données en provenance de l'ancienne version du registre, l'introduction d'une limite arbitraire de longueur de texte pour les nouveaux mandats, l'absence d'interface de recherche des nouveaux mandats et l'interstice de deux semaines entre la mise en ligne du site et la possibilité d'inscription de nouveaux mandats.

Contrairement aux engagements du Commissaire au lobbyisme à l'effet que les anciens mandats pourraient être publiés dans le nouveau registre par un simple clic de validation, la nouvelle interface exigera une nouvelle saisie complète de tous les mandats actuels, avec une capture d'écran de l'ancien système comme seul outil de correspondance.

« Il s'agit d'un irritant administratif important, sans oublier ses conséquences en termes de transparence et d'accès légitime aux institutions. Ceci confirme les inquiétudes que nous avons véhiculées à maintes reprises auprès du Commissaire au cours des derniers mois. », déclare M. Mathieu Santerre, président de L'Orange bleue affaires publiques.

Dans ce contexte, L'Orange bleue affaires publiques réitère sa demande à l'effet que les mandats déjà inscrits à l'ancien registre soient transférés et reconnus automatiquement au nouveau registre, peu importe leur longueur, sans intervention des lobbyistes inscrits ou de leurs représentants.

