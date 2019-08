L'OQRE encourage des discussions sur les tendances en mathématiques et littératie qui soient fondées sur des données

Les données de l'OQRE offrent un aperçu indépendant du rendement des élèves par rapport aux attentes et contenus d'apprentissage du curriculum en lecture, écriture et mathématiques, et ce, à des moments clés de leur éducation. Pour avoir un portrait complet des circonstances et des facteurs qui influent sur le rendement, il est important de prendre en compte d'autres sources d'information, telles que les données démographiques et les réponses aux questionnaires de l'OQRE.

La publication des données de l'OQRE est une occasion de discuter des tendances de l'apprentissage et de ce qui peut être fait pour soutenir les élèves partout en Ontario.

TENDANCES ET OBSERVATIONS EN MATHÉMATIQUES

Les questionnaires de l'OQRE fournissent un aperçu des attitudes, des perceptions et du contexte d'apprentissage des élèves. Si une majorité des élèves de 3e année, 6e année et 9e année, cours théorique, aiment les mathématiques et se considèrent bons en mathématiques, ce n'est pas le cas des élèves inscrits au cours appliqué de 9e année.

année, environ deux tiers aiment les mathématiques et se considèrent bons en mathématiques (68 % et 63 % respectivement), tandis que 50 % des élèves inscrits au cours appliqué aiment les mathématiques et 42 % se considèrent bons en mathématiques. Selon les réponses au Questionnaire à l'intention du personnel enseignant de l'OQRE, diverses stratégies d'enseignement des mathématiques sont utilisées en salle de classe. Les méthodes pédagogiques le plus souvent employées sont la pratique autonome (94 % en 3e année et 95 % en 6e année), et l'enseignement explicite (95 % en 3e année et 94 % en 6e année).

Les résultats aux tests de l'OQRE administrés en 2018-2019 révèlent des tendances relativement stables au palier élémentaire et des tendances à la hausse au palier secondaire :

année, 90 % ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2019, soit une augmentation de quatre points de pourcentage par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Parmi les élèves inscrits au cours appliqué de 9e année, 51 % ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2019, soit une augmentation de trois points de pourcentage par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

En prenant en compte les données de l'OQRE et d'autres renseignements sur les élèves ontariens, nous notons certaines tendances qui pourraient bénéficier d'un examen plus approfondi.

Un écart persiste entre le rendement en mathématiques des élèves de 9 e année inscrits au cours appliqué et ceux inscrits au cours théorique.

année inscrits au cours appliqué et ceux inscrits au cours théorique. Selon nos recherches, l'attitude des élèves à l'égard des mathématiques peut avoir un effet sur leur rendement. Il faudrait examiner ce qui peut être fait pour promouvoir les attitudes positives des élèves à l'égard des mathématiques.

Nos recherches ont également montré que les élèves ontariens de 3e année et de 6e année ont une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des compétences fondamentales en mathématiques qu'ils ne sont capables de les mettre en pratique et de faire preuve de raisonnement critique à leur égard. Afin de promouvoir l'engagement et le rendement, il vaudrait la peine d'examiner comment nous pouvons aider davantage les élèves à résoudre des problèmes mathématiques et à développer leur raisonnement critique.

TENDANCES ET OBSERVATIONS EN LITTÉRATIE

Les questionnaires de l'OQRE fournissent un aperçu des attitudes, des perceptions et du contexte d'apprentissage des élèves.

année, 33 % lisent le plus fréquemment en français en dehors des heures de classe des sites Web, des messages électroniques, des textes par clavardage et des blogues. Parmi les élèves en 10e année, 16 % écrivent le plus fréquemment en français en dehors des heures de classe sur les médias sociaux et par messages instantanés.

Les résultats aux tests de l'OQRE administrés en 2018-2019 montrent que si le rendement des élèves est généralement élevé, il existe une certaine tendance à la baisse, notamment chez les élèves de 6e année, en écriture et chez ceux de 10e année inscrits au cours appliqué.

année, 96 % ont atteint la norme provinciale en littératie, soit une baisse de un point de pourcentage par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Parmi les élèves inscrits au cours appliqué en 10e année, 66 % des élèves ont atteint la norme provinciale en littératie, soit une baisse de cinq points de pourcentage par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

En tenant compte des données de l'OQRE et d'autres renseignements sur les élèves ontariens, nous notons certaines tendances qui pourraient bénéficier d'un examen plus approfondi.

Un écart persiste entre le rendement en littératie des élèves inscrits au cours appliqué et ceux inscrits au cours théorique.

Il faudrait explorer davantage comment les habitudes de lecture et d'écriture des élèves en dehors des heures de classe influent sur leurs aptitudes en littératie.

Il faudrait se pencher davantage sur la baisse du rendement en écriture chez les élèves de 3e année et de 6e année.

« Nous voulons tous un excellent système éducatif qui prépare nos enfants à leur avenir. L'OQRE évalue les compétences en mathématiques et en littératie des élèves parce que celles-ci sont essentielles à la réussite dans notre société et à la compétitivité sur la scène mondiale. Lorsque nous examinons les tendances du rendement, il est important d'obtenir le plus d'information possible sur les raisons pour lesquelles ces tendances apparaissent. Les données de l'OQRE et d'autres sources d'information seront utiles aux responsables des politiques et aux membres du milieu de l'enseignement qui cherchent des solutions pour aider tous les jeunes apprenants et apprenantes à réussir. »

-- Cameron Montgomery, président du conseil d'administration de l'OQRE

« Nous savons que les élèves peuvent surmonter les difficultés d'apprentissage lorsqu'ils ont accès au soutien dont ils ont besoin. Les données de l'OQRE montrent clairement que les élèves qui ont des lacunes dans leur apprentissage à un jeune âge peuvent surmonter leurs difficultés au fil du temps. Au secondaire, ces élèves sont plus susceptibles de surmonter leurs difficultés s'ils choisissent un cours théorique. Il est urgent d'examiner la différence qui persiste entre les résultats des élèves inscrits au cours appliqué. »

-- Norah Marsh, directrice générale de l'OQRE

Cette annonce ne concerne que les faits saillants des résultats aux tests de l'OQRE à l'échelle provinciale. Les résultats à l'échelle des écoles et des conseils scolaires ne sont pas disponibles pour le moment : ils seront publiés le 25 septembre 2019.

Les résultats à l'échelle des écoles et des conseils scolaires ne sont pas disponibles pour le moment : ils seront publiés le 25 septembre 2019. L'OQRE présente les analyses sur plusieurs années pour montrer les tendances du rendement des élèves au fil du temps.

Nous considérons que les élèves ont réussi un test de l'OQRE et satisfait à la norme provinciale lorsqu'ils atteignent le niveau 3 (c.-à-d. l'équivalent du B-) ou plus. Les élèves qui atteignent le niveau 1 ou 2 démontrent une certaine compréhension des attentes du curriculum, mais ne satisfont pas à la norme provinciale.

