TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Selon le sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T3 2022), seulement 9 % des personnes interrogées restent optimistes quant aux perspectives économiques au pays pour les 12 prochains mois, soit un recul marqué, comparativement à 52 % au troisième trimestre de 2021.

La hausse de l'inflation est perçue comme le principal obstacle à la croissance de l'économie par 21 % du groupe sondé. Suivent la montée des taux d'intérêt (16 %) et la dégradation de la situation économique mondiale (15 %). Selon près des trois quarts des répondantes et répondants (72 %), l'inflation nuit aux activités de leur entreprise, et d'après 37 % d'entre eux, il en sera de même pour au moins un an encore.

Constatations sur l'entreprise des personnes sondées

La proportion des personnes sondées se disant optimiste quant aux perspectives de leur entreprise pour les 12 prochains mois a aussi chuté, passant de 70 % au troisième trimestre de 2021 à 40 % ce trimestre. Les autres résultats ne sont guère plus réjouissants : tous les indicateurs clés des activités accusent un recul par rapport à la même période l'an dernier.

Seulement 51 % des personnes interrogées s'attendent à une augmentation de leur chiffre d'affaires au cours de la prochaine année, contre 74 % au troisième trimestre de 2021.

À peine 42 % prévoient une croissance du bénéfice, soit un recul de 20 points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

« Les dirigeantes et dirigeants d'entreprise sont moins optimistes quant aux perspectives économiques, et leurs plans d'embauche s'en ressentent », a souligné David-Alexandre Brassard, économiste en chef à Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). « Selon nos résultats, seulement 37 % d'entre eux croient qu'ils auront davantage d'employés dans un an, contre 52 % l'an dernier. »

De plus, les répondantes et répondants continuent d'éprouver des difficultés d'approvisionnement : près des deux tiers (63 %) ont fait état d'impacts négatifs sur la disponibilité des produits et un peu plus de la moitié (52 %) ont du mal à livrer les commandes à temps.

Finances publiques fédérales

On a aussi demandé aux dirigeantes et dirigeants d'entreprise si la situation financière du gouvernement fédéral les inquiétait. Près de la moitié (44 %) se sont dits très préoccupés ou extrêmement préoccupés, un résultat semblable à celui du deuxième trimestre de 2022 (47 %). Interrogés sur les facteurs prioritaires à retenir pour garantir une saine gestion des finances publiques, les répondants ont surtout évoqué l'établissement de limites strictes pour encadrer les dépenses et la dette (40 %), puis le renforcement du contrôle exercé sur les finances (26 %) et le recours à un examen indépendant des dépenses (20 %).

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage commandé par CPA Canada et mené par NielsenIQ. Il fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Le rapport du troisième trimestre de 2022 est le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 508 personnes sur les 6 695 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d'employés. Le taux de réponse a été de 17 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±4 %, au niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené du 20 octobre au 3 novembre 2022. Vous trouverez le document d'information complet au cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT32022.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

