L'opposition officielle demande au premier ministre de faire preuve de leadership lors de la COP-26

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade, demande à François Legault de faire preuve de leadership face aux leaders mondiaux en matière d'environnement lors de la Conférence de la COP-26.

La Conférence de Glasgow est un véritable test pour le gouvernement caquiste sur les enjeux de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques. « Il est temps que François Legault cesse de surfer sur les décisions de ses prédécesseurs et reconnaisse l'urgence d'agir. »

En ce sens, Mme Anglade réclame trois engagements clairs de la part du premier ministre :

Qu'il soit à l'écoute des experts et qu'il reconnaisse enfin l'importance de la crise climatique actuelle;

Qu'il s'engage à déposer une loi sur la carboneutralité, comme le PLQ l'a déjà fait en fixant l'objectif de 2050 pour atteindre celle-ci;

Qu'il dévoile toutes les études actuellement disponibles sur le tunnel caquiste.

À la veille de cette importante conférence internationale sur le climat, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques, M. Carlos J. Leitão a d'ailleurs interpellé le Ministre de l'Environnement, à l'Assemblée nationale. Ceci aura permis de constater, une fois de plus, le manque le sérieux de la CAQ en matière de lutte aux changements climatiques.

« Comment en 2021 François Legault peut-il encore opposer protection de l'environnement et développement économique? Il est clair que le gouvernement caquiste ne proposera jamais de solutions modernes à ce qui est assurément le plus grand défi de notre époque, la lutte aux changements climatiques. »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Jusqu'à maintenant, ce gouvernement se dit sensible à la question de la lutte aux changements climatiques mais refuse toujours de reconnaître la crise climatique mondiale et maintient qu'une autoroute à six voies est un projet vert. Incroyable! »

- Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques

« C'est incroyable de voir que François Legault ne prend même pas le temps de rencontrer les milieux écologistes avant de se déplacer à la COP 26. Une fois de plus, la CAQ nous démontre sa méconnaissance de la protection de l'environnement et la lutte aux changements climatiques et qu'il s'agit de thèmes encombrants et qui sont loin d'être une priorité pour leur formation politique. »

- Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

