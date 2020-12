L'OPCQ traite un dossier d'actualité dans le webzine Le Beccaria

Exploitation sexuelle des mineurs et échanges de services sexuels contre rémunération

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) lance la deuxième édition de son webzine Le Beccaria, sous le thème : L'exploitation sexuelle des mineurs et échanges de services sexuels contre rémunération : approches et interventions. Le dossier spécial très étoffé donne une vue intime du travail des criminologues et autres intervenants de ce secteur. Il permet d'en apprendre davantage sur les approches utilisées auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle ou des personnes qui échangent des services sexuels contre rémunération, d'avoir accès à des résultats de recherche vulgarisés et de connaître de nouveaux organismes et ressources. « Il est intéressant de constater l'effervescence du développement de la connaissance dans ces secteurs et de voir différents projets émerger parallèlement aux travaux et rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation des mineures. Il nous apparaissait important de faire l'état des lieux et de mettre en lumière les développements récents », souligne madame Michèle Goyette, présidente de l'OPCQ.

Un magazine numérique qui accompagne les professionnels

Les articles publiés dans Le Beccaria sont rédigés par des professionnels et chercheurs en relation d'aide ayant le souci d'amener leurs collègues et autres professionnels à se questionner et à se tenir à jour sur leur pratique, mais aussi à intéresser le public aux diverses problématiques vécues en faisant notamment témoigner des victimes ou des praticiens sur les enjeux rencontrés.

Le Beccaria est disponible en ligne, sur le site Web de l'OPCQ. Pour y accéder directement : https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/#flipbook-df_10031/1/

L'Ordre professionnel des criminologues du Québec

L'Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) compte plus de 1460 membres. Il a pour mandat d'assurer la protection du public, notamment en encadrant la qualité des services professionnels fournis par les criminologues aux personnes vulnérables, contrevenantes et victimes. L'OPCQ est une référence pour le développement et le maintien de la pratique exemplaire des criminologues afin que les personnes qui ont recours à leurs services reprennent le pouvoir sur leur vie.

SOURCE Ordre professionnel des criminologues du Québec

Renseignements: France Bonneau, Cell. : 450 659-4669, [email protected]