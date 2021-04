L'OORGC choisit le Collège Humber comme fournisseur de formation pour les gestionnaires de condominiums de l'Ontario

TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - L'Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC) et le Collège Humber ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente concernant l'élaboration et la mise en œuvre du nouveau programme de formation de l'OORGC destiné aux gestionnaires de condominiums de l'Ontario. La transmission d'une solide base de connaissances financières, juridiques, techniques, éthiques et de gestion aux gestionnaires de condominiums constitue un élément central des efforts déployés de façon continue par l'OORGC en vue de protéger les consommateurs dans le secteur de la gestion des condominiums en Ontario, en plein essor.

« La formation représente un volet essentiel de notre mandat en tant qu'organisme de réglementation. Ces deux dernières années, l'OORGC a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires du secteur pour élaborer un programme de formation complet à l'intention des gestionnaires de condominiums, et ce, afin de renforcer leurs connaissances et de souligner le rôle important qu'ils jouent dans la protection des communautés condominiales de la province, a déclaré à ce sujet M. Aubrey LeBlanc, président du conseil d'administration de l'OORGC. En partenariat avec le Collège Humber, ce nouveau programme de formation contribuera donc à renforcer encore davantage le professionnalisme du secteur de la gestion des condominiums, ainsi qu'à préparer avec succès les gestionnaires ontariens à leur rôle essentiel dans un secteur en pleine expansion. »

À compter du 1er novembre 2021, l'autorité nécessaire pour définir les exigences en matière de formation applicables aux gestionnaires de condominiums passera des mains du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs à celles du registrateur de l'OORGC. L'entente conclue par l'OORGC et le Collège Humber permettra à tous les candidats au permis de la province, par le biais de la plateforme OntarioLearn, d'accéder aux cours nécessaires pour exercer de manière stable et stimulante la profession de gestionnaire de condominiums.

En guise de préparation en vue de cette importante transition, l'OORGC a mis au point en 2019 le tout premier profil de compétences pour la profession de gestionnaire de condominiums en Ontario. À la deuxième phase de la transition, on a élaboré une feuille de route et un programme de six cours incorporant les compétences repérées dans les exigences de formation. Ce travail a été réalisé grâce à la contribution continue du secteur, avec notamment de nombreuses séances tenues avec un groupe attitré d'experts en la matière, ainsi qu'avec le comité consultatif de l'OORGC.

Le Collège Humber sera responsable de l'élaboration du cours Excellence en gestion de condominiums, qui sera bientôt obligatoire, ainsi que de l'élaboration et de la prestation coordonnée de cinq autres cours au nom de l'OORGC. À compter du 1er novembre 2021, tous les candidats au permis restreint devront réussir le cours Excellence en gestion de condominiums pour voir leur demande acceptée.

« Humber offre depuis longtemps des formations professionnelles continues non postsecondaires et des formations en entreprise dans de nombreux domaines d'expertise, notamment l'enseignement de l'immobilier et la gestion des biens, a expliqué Mme Rani Dhaliwal, vice-présidente principale, partenariats stratégiques, au Collège Humber. Notre partenariat avec l'OORGC profitera aux apprenants, qui recevront un enseignement, une formation et un accès direct à un programme d'études actualisé conçu pour répondre aux besoins du marché croissant de la gestion des condominiums. »

Des informations sur le nouveau programme de formation sont disponibles au https://www.cmrao.ca/fr-FR/education/.

Des informations sur les solutions de formation du Collège Humber sont disponibles au www.humber.ca/ets.

À propos de l'OORGC :

L'Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC), entré en service le 1er novembre 2017, est l'organisme de réglementation chargé de mettre en application l'octroi de permis obligatoires aux gestionnaires de condominiums et aux entreprises de gestion de condominiums. Créé par la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (LSGC), l'OORGC protège les consommateurs en veillant à ce que les gestionnaires de condominiums et les entreprises de gestion de condominiums soient titulaires d'un permis, répondent aux exigences en matière de formation et d'expérience et se conforment à un code de déontologie précis. Ces trois dernières années, l'OORGC a connu une croissance constante dans le secteur de la gestion des condominiums. À l'heure actuelle, 3 411 gestionnaires de condominiums individuels et 416 entreprises de gestion de condominiums sont autorisés par l'OORGC à fournir des services dans toute la province.

À propos de l'Institute of Technology & Advanced Learning du Collège Humber

Le Collège Humber a à cœur l'avenir de ses étudiants. Ce leader mondial en enseignement polytechnique leur offre un apprentissage théorique approfondi et une expérience pratique grâce à la recherche appliquée et à de nombreuses relations avec l'industrie. Le Collège Humber dispense un enseignement axé sur la carrière à plus de 33 000 étudiants à temps plein et 23 000 étudiants à temps partiel et en formation continue sur trois campus différents. Une gamme complète de titres de compétences, y compris des diplômes de premier cycle avec mention, des certificats d'études supérieures de l'Ontario, des diplômes, des apprentissages et des certificats, prépare ces futurs citoyens du monde à leur carrière, les faisant passer sans heurts de l'éducation à l'emploi. Plus de 86 % des diplômés du Collège Humber sont embauchés dans les six mois suivant la fin de leurs études. Rendez-vous à l'adresse humber.ca.

